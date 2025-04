Mónica Noguera, El Burro Van Rankin y más famosos reaccionan a la muerte de Memo de Bosque

La muerte de Memo del Bosque ha desatado una ola de lamentaciones entre no solo el público, sino diversos actores y creativos que acompañaron al productor en su vida laboral y privada, quienes lo recuerdan con cariño y añoranza.

Famosos lamentan la muerte de Memo del Bosque

Algunos de los amigos cercanos Memo del Bpsque, como El Burro Van Rankin, expresaron su tristeza. En llamada con Sale el Sol, el actor recordó los últimos momentos que pudo compartir con su íntima amistad.

“Fue un momento muy fuerte cuando lo vi en su cama. Estaba solo. Me acosté al lado de él. Me dijo ‘ahí te va, nadie lo sabe pero tú eres mi hermano... Ya no son 30 tumores o 40, ya no quiero porque ya estoy cansado, no puedo seguir así‘”, relató.

Otra de las personas cercanas a él que se despidió del productor fue su ex esposa Mónica Noguera, quien compartió un breve pero sentido mensaje a través de su cuenta de Instagram, donde expresó el cariño que tenía por el famoso.

“Gracias por tu amor, no solo para mi, para cada persona que amaste en esta vida. Te abrazo y te amo hasta las estrellas”, expresó la comunicadora tras revelar que hace un mes habló con su ex.

Mónica Noguera sobre la muerte de Memo del Bosque. ı Foto: Especial

Susana Zabaleta fue otra de las grandes personalidades que tuvo una amistad con Memo, por lo que dedicó un breve pero emotivo mensaje que publicó en Instagram.

“Buen viaje, amigo. Que tú te vas directito al cielo”, expresó la famosa cantante y actriz, quien así dejó clara la calidad de ser humano del productor.

Susana Zabaleta se despide de Memo del Bosque. ı Foto: IG: @susanazabaleta

Por su parte, Oscar Burgos también dedicó unas palabras: “Memo, hoy es un doloroso día para mi corazón, siempre nos demostramos el enorme cariño que nos unía. Tú cambiaste mi vida y la de mi familia cuando me integraste a la televisión internacional a través de tus programas y el agradecimiento vive en mi corazón. Amigo querido, siempre estarás vivo en mi, porque jamás te voy a olvidar. Adiós Memo, pronto estaremos haciendo TV en el cielo y seguiré tus órdenes, como siempre“, escribió.

El empresario mexicano y expresidente del Consejo de Administración del Grupo Televisa, Emilio Azcarraga, no dudó en dedicar unas palabras a quien trabajó en la empresa de su familia por 30 años.

Con gran tristeza despedimos a Memo del Bosque. Admiramos su incansable lucha y coraje ante la adversidad.



Nuestro más sentido pésame a Vica e hijos Luca, Luna y Coral.



Memo, tu espíritu luchador vivirá en nosotros. DEP pic.twitter.com/IAFRZ6U0Y7 — emilio azcarraga (@eazcarraga) April 7, 2025

Lalo España fue otro de los actores que se despidió de manera emotiva de Memo, al recordar la admiración que sentía por él y el deseo que tuvo de trabajar a su lado hasta que se dio la oportunidad.

"Confiaste plenamente en tu tía Márgara [...] platicamos al aire y fuera del aire sobre la vida y la muerte, sobre el amor, la familia, el entusiasmo por vivir, la prevención y otros temas, la pasamos de maravilla entre la agradable sensación de los buenos recuerdos y las acciones para aprovechar y vivir al máximo el momento presente, me regalaste un gran vino y nos reímos, nos reímos mucho porque aprendimos lo importante que es apreciar el valor de las cosas sencillas de la vida“, recordó.

Q.E.P.D. nuestro querido Memo del Bosque. Mis condolencias para su familia y seres queridos. Cuando veía en tv “El calabozo”, deseaba trabajar contigo. La vida nos encontró y me invitaste a “Al fin de semana”, “La jaula”, “Black and white”, “100 mexicanos dijieron”, “Todo… pic.twitter.com/vRyTCIzuIG — Eduardo España (@laloespana) April 7, 2025

Se suman decenas de artistas más que recuerdan con cariño el legado que ha dejado Memo del Bosque en la industria del entretenimiento en México.