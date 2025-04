Así fue como Memo del Bosque negoció en el secuestro de Adal Ramones y lo liberó

Memo del Bosque fue uno de los productores más conocidos de Televisa, pero no solo destacó por su ingenio para crear canales y programas de televisión, sino que también por ayudar a sus compañeros, tal como lo hizo con Adal Ramones el día que lo secuestraron.

El productor fue el negociador con los secuestradores y así ayudó a liberar a Adal Ramones, tras ser privado de la libertad.

¿Cómo ayudó Memo del Bosque a liberar a Adal Ramones?

Adal Ramones eligió a la persona cercana que negociaría su libertad y es que el conducto de Otro Rollo no quería que Yordi Rosado o Mauricio Castillo estuvieran negociando su libertad, pues consideraba que ellos, al ser muy cercanos a él iban a doblarse rápidamente ante las exigencias de los delincuentes.

De izq a der. Adrián Uribe, Adal Ramones y Memo del Bosque ı Foto: X

Así que Adal Ramones eligió a Memo del Bosque, pues lo conocía, ya que fue productor de Otro Rollo y sabía que era un hombre de gran temple y objetivo, por lo que sería mucho más complicado que lo quebraran los secuestradores.

Memo del Bosque contó en una entrevista que él acordó con los secuestradores que le hablaran diario a las 5 de la tarde, esto por sugerencia de las autoridades. Memo dijo que todo le parecía como de película porque tenían muchos cables y máquinas.

“De pronto llegan a mi casa y conectan teléfonos y hacen tal y tal y aquello era cables como si fuera un estudio y yo estaba para recibir la llamada y contestar no y y me acuerdo que este era muy fuerte porque es como si te dijeran queremos 20 millones de pesos y yo Ok ya conseguí 6 mil pesos”, señaló el productor en la conversación.

Señaló que el primer día le marcaron puntualmente a las 5 de la tarde, dijo que al segundo día le marcaron a las 10 de la noche, por lo que para él fue muy fuerte estar esperando la llamada por cinco horas.

Contó que un día le tocaba hablar con el criminal muy agresivo y otro día hablaba con otro, calificó que este proceso fue una lucha mental.

Memo del Bosque cerró el trato para liberar a Adal Ramones

El productor de televisión contó que le pedían cierta cantidad de dinero y que al final él dijo que no podía dar más, pero que tenía una cámara de televisión, tras regresar de Japón, a lo que el secuestrador se negó, pero después cedió, a lo que los asesores que estaban guiando a Memo del Bosque señalaron que solo había tres opciones: que dejaran a Adal Ramones más tiempo secuestrado, que lo mataran o que pidieran más dinero.

Memo dijo que le pidieron los secuestradores que él mismo fuera a entregar el dinero en un solo paquete, a lo que él se negó por asesoría de las autoridades, pero finalmente envió a alguien de su equipo a hacer la entrega.

Adal Ramones finalmente fue liberado y Memo del Bosque dijo que para él, tanto como para Adal, fue una experiencia muy fuerte.