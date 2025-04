¡Orgullo mexicano! Humbe es invitado a la MET Gala 2025 y así reaccionó el cantante

El cantante mexicano Humbe será uno de los invitados especiales de la MET Gala 2025, un evento de gran prestigio en el mundo de la moda. El artista confirmó su participación a través de su cuenta oficial de Instagram.

Humbe expresó su emoción por ser parte de este evento tan exclusivo, y aunque aún no tiene claro qué vestirá, aseguró que será una experiencia inolvidable. En su publicación, comentó: “Yo tampoco sé qué está pasando, ayer estaba sudando en la fila del oxxo, ahorita estoy buscando q... me voy a poner”.

Este evento de moda es conocido por reunir a las personalidades más destacadas del cine, la música y la moda, y Humbe ha sido invitado como parte de los exclusivos invitados al after party organizado por Cartier, titulado MEET US AFTER THE MET.

Humbe comparte la noticia de que asistirá a la MET Gala 2025. ı Foto: Captura de pantalla IG @humbe

La MET Gala 2025, que promete ser un evento espectacular, celebrará la moda masculina, lo que le da un toque aún más interesante a la participación de Humbe.

Este reconocimiento llega en un momento de gran auge en la carrera del cantante, quien recientemente se presentó en el Auditorio Citibanamex, consolidándose como uno de los artistas más prometedores en la escena musical. La invitación a la MET Gala también subraya su creciente influencia en la industria de la moda, lo que lo convierte en un referente dentro y fuera del escenario.

Este evento se ha convertido en un referente cultural que no solo celebra la moda, sino también la fusión de la creatividad y el arte, un espacio en el que Humbe se siente afortunado de poder participar.

¿Quién es Humbe, quien asistirá a la MET Gala 2025?

Humbe es un cantante, compositor y músico mexicano, conocido por su estilo musical único que fusiona géneros como pop, indie y música alternativa.

Su nombre completo es Humberto Cordero y comenzó su carrera como artista independiente, ganándose un lugar en la escena musical mexicana. Su sonido ha sido descrito como fresco y emotivo, y ha logrado captar la atención de un público joven y diverso.

Uno de sus mayores éxitos fue la canción “Veneno”, que lo posicionó como un talento emergente en la industria musical. Además, su habilidad para mezclar ritmos modernos con letras introspectivas le ha permitido destacar dentro del género pop alternativo.

A lo largo de su carrera, Humbe ha lanzado varios sencillos y ha participado en importantes escenarios y festivales, consolidando su presencia en la música mexicana. Su estilo artístico no solo se refleja en su música, sino también en su imagen, convirtiéndolo en una figura importante en el mundo de la moda.