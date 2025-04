Cuando el amor se convierte en odio: ¿Dónde ver el drama completo?

Un nuevo drama chino emociona en las redes sociales y se trata de la serie viral Cuando el amor se convierte en odio, una trama que realmente presenta una reflexión sobre los errores que se cometen en vidas pasadas.

La serie presenta la historia de Jullian y Dominik, la cual empieza como un amor puro de infancia y termina en el más grande odio cuando ambos descubren la verdad de sus vidas pasadas.

¿De qué se trata Cuando el amor se convierte en odio?

El drama chino narra la historia de Jullian y Dominik, quienes desde niños se conocen y se quieren tanto que sus mamás los comprometen desde niños, sin embargo, cuando son adolescentes los problemas comienza, pero al final terminan casándose, pero detrás de todo hay una historia perturbadora.

Cuando son adultos, Domink es dueño de un imperio de tecnología y golpea a su esposa Jullian y, pese a que está embarazada, le dice que por su culpa él no pudo estar con el amor de su vida que era Cathy, pues se enteró que ella se fue porque Jullian le dio mucho dinero para dejarlo.

Jullian muere y regresa a su vida pasada, en donde se revela que Cathy realmente no quería a Dominik y que ella le pidió dinero a Jullian para poder escaparse con otro hombre, pero resulta que Domink también renació en la vida pasada y no se cansa de humillar y maltratar a Jullian.

Pero ella reacciona y ya no quiere cuidarlo como si él fuera un niño chiquito y se revela todo lo que ella hizo en secreto para que Domink fuera un magnate hombre de negocios, pero en esta vida está decidida a ya no ver por él más y entonces Domink peca de soberbio y arrogante y está seguro que todo lo que le había pasado anteriormente le volverá a ocurrir, pero no sabe la verdad.

Pero Jullian tiene otro enamorado, un joven llamado Blame, quien no estaba presente en la vida anterior, por alguna razón, pero que él ahora es el ángel guardián de Jullian.

Además, nadie sabe que Jullian es hija del hombre más rico de Shangai, solo Blame, quien se porta como un verdadero caballero.

¿Dónde ver completa Cuando el amor se convierte en odio?

La serie de Cuando el amor se convierte en odio se puede ver completa en la plataforma de Moboreels, pero solamente ha seis episodios disponibles de manera gratuita.

Otra manera de ver el drama chino es en TikTok, la cuenta @jasso.lpez tiene toda la serie completa y subtitulada al español.

También la puedes ver gratis y en español en YouTube.

