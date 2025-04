El príncipe y la cartera: ¿Dónde ver completo este emocionante drama chino?

El drama chino El príncipe y la cartera es uno de los más populares en redes sociales que cautiva a los usuarios por su emocionante historia de amor entre un reconocido abogado y una joven humilde que solo busca justicia para su papá.

Esta serie es de las más buscadas por eso aquí te contamos más detalles sobre la historia y en dónde puedes encontrar todos los capítulos disponibles y disfrutar de esta impactante trama.

¿De qué se trata El príncipe y la cartera o The Prince and the Pickpocket?

La serie narra la historia de Ana, quien vive una vida tranquila, hasta que ésta cambia por completo cuando su padre, quien es un trabajador rural, es atacado por su empleador Ricardo, al intentar cobrar su salario y queda en estado crítico en el hospital.

Decidida a obtener el dinero adeudado, Ana se dirige a la ciudad, donde tiene un encuentro fortuito con Gabriel, un CEO de la empresa a la que también trabaja Ricardo.

Ana de El príncipe y la cartera ı Foto: Especial

Pese a que no se llevan bien ambos tienen una noche apasionada, pero Gabriel malinterpreta las intenciones de Ana, creyendo que ella tiene motivos ocultos.

Poco después, ella descubre que está embarazada y es desalojada del hospital por no poder pagar las facturas médicas de su padre. Esto obliga a padre e hija a vivir en las calles, sobreviviendo al recolectar materiales reciclables.

Con la esperanza de asegurar un futuro para su nieto por nacer, el padre de Ana arriesga su vida una vez más para reclamar su salario. En un momento crítico, Ana intenta salvarlo, pero ambos se ven atrapados en una situación desesperada.

Además, Gabriel está pasando por un tema de salud muy fuerte, en el que su única posibilidad de superar los seis meses de vida que le quedan es estando con una chica especial que tenga la marca de nacimiento.

Ana tiene dicha marca y cuando ella está en problemas Gabriel la salva justo a tiempo.Se trata de un drama de amor y pasión, en la que tienen que dejar a un lado su orgullo.

¿Dónde completo y gratis el drama chino El príncipe y la cartera?

Hay varias formas de ver el drama chino El príncipe y la cartera, una de ellas es través de la plataforma MoboReels, pero en esta plataforma solo se pueden ver los primeros 11 capítulos gratis.

Si quieres ver más episodios la serie también está disponible en TikTok, la cuenta @sfdez61 tiene todos los capítulos disponibles y con subtítulos en español.

Otra manera de ver la serie completa es en Dailymotion, sin embargo, aquí la encuentras con el título en inglés que es The Prince and the Pickpocket.

También lo puedes ver en YouTube, pero para poder verlo en español tienes que activar los subtítulos y la traducción.

