Filtran las cartas de Sara Millerey a Dios antes de ser asesinada

El transfeminicidio de Sara Millerey tomó por asalto al mundo del Internet, pues en redes sociales se viralizaron algunos de los últimos momentos de la joven en Colombia antes de morir por una agresión debido a su identidad sexual.

En redes sociales, exigen justicia para Sara Millerey, quien sufrió una brutal paliza por un grupo que le rompió las manos, los pies y la tiraron a un rio para que muriera. Esto ha provocado manifestaciones en ciudades de Latinoamérica contra la violencia de género.

A Sara Millerey le dieron una brutal paliza en grupo, le rompieron las manos y los pies y la tiraron a un río para que muriese.



Lo grabaron y publicaron, y miles de personas han celebrado esta barbaridad en redes. Todo por ser una mujer trans.



La transfobia MATA.



DEP, Sara 🏳️‍⚧️ pic.twitter.com/CLThuaNYkM — Víctor Gutiérrez (@victorg91) April 10, 2025

Sara Millerey y sus cartas filtradas

La mamá de la joven trans, compartió las cartas que ahora forman una pieza clave en la investigación de su transfeminicidio. En ella, la joven mostraba su devoción a Dios y hablaba con él a través de su diario, donde expresaba sus miedos y dolencias.

En un encuentro con la prensa, la madre de Sara mostró los escritos de su hija, donde pedía a Dios que la alejara de las personas que pudieran dañarla. Es así como compartieron la faceta más espiritual de la joven que murió recientemente.

“Aleja, Señor, de mí toda maldad, toda maldad, toda mala actitud y toda mala acción; toda idea en contra de mí y, sobre todo, el hecho de violencia o que me deje sin vida”, escribió.

En ese sentido, la mujer se encomendaba a Dios por las amenazas que recibía constantemente: “Sabes que he pasado muchos miedos y acechos, los cuales no quisiera que se cumplieran, por favor. Te pido que no sucedan”.

“Señor, sublimemente de honro y te bendigo con humildad; siempre me pondré en tus santas manos y tus poderosos brazos, entregando mi corazón y servicio. Depositando por siempre a ti mi vida, mi ser, mi suerte, mi futuro y, más aún, mi cuerpo y espíritu”, agregó Sara.

Las desgarradoras peticiones de Sara Millerey evidencian como la joven de Antioquia atravesaba un momento complejo, por el que buscó el apoyo de Dios para poder atravesar una situación complicada y estar bien.