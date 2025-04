Si amarte es pecado, entonces iré al infierno: ¿Dónde ver esta serie sobre un romance adolescente prohibido?

La serie Si amarte es pecado, entonces iré al infierno, en inglés llamada If Loving You is a Sin, then I’ll Go to Hell, cuenta la historia de Ellie Jones, quien es la hija perfecta del Pastor del pueblo.

Ellie siempre ha sido una chica buena... hasta que perdió su virginidad con el chico malo de la escuela, Asher King, en su primera fiesta de la secundaria.

Tras el encuentro inesperado ambos se enamoran y ella queda embarazada. ¿La hija del Pastor tendrá un hijo y aún no se ha casado? Ellie se atormenta al pensar que será juzgada por su familia y el pueblo al tener un bebé con Asher.

Si amarte es pecado, entonces iré al infierno, serie. ı Foto: Captura de pantalla ReelShort

Sin embargo, ese no es el mayor de sus problemas, la pandilla de las Serpientes Rojas, la familia de Asher, también están tras de ellos y la joven pareja tendrá que encontrar la forma de salvar su relación y, al mismo tiempo, al bebé que esperan con tantas ansias, cueste lo que cueste.

A continuación, encontrarás el tráiler de la serie, en el idioma original, inglés.

¿Dónde ver Si amarte es pecado, entonces iré al infierno?

La serie Si amarte es pecado, entonces iré al infierno, en inglés conocida como If Loving You is a Sin, then I’ll Go to Hell, es una de las series más nuevas y más populares que están disponibles en la plataforma ReelShort, la cual se puede utilizar tanto desde su sitio web como a través de su aplicación móvil, que puede descargarse de forma gratuita.

Para acceder a todos los episodios completos, es necesario contar con una suscripción. No obstante, los primeros 12 capítulos de los 75 que conforman esta apasionante historia sobre un romance adolescente prohibido pueden verse sin costo.

Aunque fue producida originalmente en inglés, los usuarios tienen la opción de cambiar el idioma desde la configuración de la app o del sitio web, permitiendo ver la serie con subtítulos en español u otros idiomas disponibles.

Adicionalmente, algunos episodios están disponibles en YouTube, en su idioma original y sin subtítulos. Si prefieres esta versión, puedes ingresar directamente mediante el enlace proporcionado.

Otras historias sobre un romance prohibido que te pueden gustar:

Su Único Amor: ​Lyla, una joven que ha sufrido abusos y se siente diferente, desea encontrar el amor verdadero. Tras salvar a Leo, un exitoso CEO, en un casino, queda inesperadamente queda embarazada. Juntos enfrentan conspiraciones y maldad mientras luchan por su amor.

Embarazada de Mi Nuevo Jefe: Narra la historia de Silvia Lago quien, a punto de comprometerse, busca escapar de su familia y termina embarazada del millonario Carlos Franco. Él adquiere el hotel donde ella trabaja, persiguiéndola incansablemente. Silvia, deseando demostrar su profesionalismo, enfrenta la creciente atención de Carlos.

​Tu lugar es a mi lado: Camila Paredes, tras sufrir traiciones y abusos, busca venganza seduciendo a Felipe Pombo, tío de su infiel prometido. Esta relación prohibida desencadena una trama de pasión y conflictos familiares.