Una presidenta enfrenta terroristas y rescata a mandatarios en G20

La talentosa realizadora mexicana Patricia Riggen (La misma luna) unió fuerzas con la reconocida actriz estadounidense Viola Davis (La mujer rey), quien también cumple con la función de productora en esta ocasión, para hacer G20.

La producción original de Prime Video está disponible en la plataforma de streaming desde el 10 de abril y muestra cómo se desata el caos en la cumbre que le da título, situación que lleva a la presidenta de Estados Unidos, interpretada por Davis, a convertirse en la heroína en turno ante el ataque coordinado de un grupo bien organizado que tiene malas intenciones.

En conferencia de prensa virtual, en la que estuvo La Razón, Viola Davis expresó que se siente genial al ver el resultado de su trabajo y el del resto del equipo que hizo esta película, la cual siente como la culminación de la tenacidad de todos los involucrados. “Siento que todos vinieron con lo mejor de sí mismos y el efecto que causa esta película al verla es exactamente lo que pretendíamos, así que la considero un éxito y estoy encantada, me siento muy bien con lo que logramos”, compartió.

Para Patricia Riggen esta cinta es motivo de orgullo y satisfacción. “Cuando comencé a trabajar en esta cinta, Viola me dijo que quería una película de palomitas, que pudiera ver con su hija y divertirse”, recordó. Agregó que no es sólo una historia entretenida, sino que “también tiene todos los elementos que nos gustan en las películas: tiene drama, personajes que nos importan y grandes actuaciones”.

Por su cargo como productora, además de protagonizar la película, Davis pudo participar en la decisión de quién la dirigiría y llegó a Riggen en lo que la actriz define como un acto del destino.

“Lo que me encanta de Patricia es que le apasionan sus decisiones, con ella todo surge de una actitud auténtica, colabora con todo el equipo y no renuncia a su visión del proyecto. Creo que tomó decisiones firmes y audaces en las que creía y literalmente se aferró a ellas hasta el final, es por eso por lo que tenemos la película que existe hoy, esta película es un testimonio del talento de Patricia”, mencionó.

La tapatía complementó diciendo que es una persona terca que siempre lucha hasta el final para proteger cada película en la que participa. Además, expresó que considera que la clave es no dudar y seguir creyendo en sí misma. “Con G20, el hecho de que Viola estuviera ahí como productora y protagonista de la película, con su inteligencia, sus instintos y su talento, me hizo más fuerte y me permitió luchar por todas las ideas que teníamos”, añadió la directora.

Por el tipo de cinta que es, las secuencias de acción eran un elemento muy importante en G20, y al verla se nota el trabajo que se hizo para lograr lo que vemos en pantalla. La historia se desarrolla entre tiroteos, persecuciones, maniobras arriesgadas con vehículos y peleas cuerpo a cuerpo.

“Hicimos muchas escenas de acción y cada una es diferente, algunas son simplemente de contacto cercano y gente peleando, luego tenemos otras con cosas grandes como helicópteros que se mueven y caen”, señaló la realizadora, quien también compartió cuáles fueron algunas de sus escenas favoritas al rodarlas.

“Una de las escenas que más me gustaron es una que hicimos en un elevador con tres matones, la presidenta y el guardaespaldas de ella, teníamos a cinco personas dentro del ascensor, además de los camarógrafos, fue una escena súper divertida y desafiante de rodar”, explicó. Además, dijo que en la escena del helicóptero se usó uno real, lo que fue muy desafiante, pero afirmó que en una película de acción es importante lograr que todo luzca muy real.

Viola Davis explicó que el propósito de esta cinta, aunque parezca ambicioso, es: “Que las niñas y mujeres que la vean se sientan capaces de hacer cualquier cosa que se propongan, como mi personaje; quiero que las mujeres que vean esta película sientan que no hay nada que no puedan lograr y que los únicos límites en sus vidas son los límites de su imaginación, que es ilimitada”. La actriz también expresó su emoción por ver cómo reaccionará la gente al ver G20.