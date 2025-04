Matrimonio a toda prisa, marido millonario, mimos ilimitados, ¿Dónde ver el drama chino?

La serie Matrimonio a toda prisa, marido millonario, mimos ilimitados, mezcla romance, misterio y drama. La historia hace una reflexión en no juzgar a las personas por sus primeras apariencias y en mirar más profundo en ellas.

¿De qué trata Matrimonio a toda prisa, marido millonario, mimos ilimitados?

Matrimonio a toda prisa, marido millonario, mimos ilimitados narra la historia de Nieve Muñoz, una joven presionada por su familia para casarse cuanto antes. En un acto impulsivo, decide unirse en matrimonio con un aparente mendigo que encuentra en la calle.

Matrimonio a toda prisa, marido millonario, mimos ilimitados ı Foto: Especial

Lo que Nieve no sabe es que ese hombre es Christian Fernández, un poderoso CEO que ha perdido la memoria tras sobrevivir a un accidente aéreo. La convivencia entre ambos se transforma en un vínculo tierno y lleno de cuidados, mientras ella lo trata con cariño y él comienza a enamorarse sin saber quién es realmente.

Con el paso del tiempo, Christian empieza a recuperar fragmentos de su memoria, revelando una vida completamente diferente y oscura, donde hay traiciones familiares y secretos empresariales que lo llevaron al borde de la muerte.

Mientras el pasado lo alcanza, Nieve se enfrenta a decisiones difíciles: ¿podrá su amor resistir la verdad sobre el hombre que eligió al azar?

¿Dónde ver Matrimonio a toda prisa, marido millonario, mimos ilimitados?

Los 78 episodios de la serie vertical, se encuentran disponibles en la plataforma de Goodshort. Puedes ver los primeros 11 capítulos antes de tener que comprar el resto de la historia.

Además, puedes ver la historia completa en formato de película a través de los canales de Sonus y Movie Only en Dailymotion, al buscarla por su nombre en inglés, Secrets of My Beggar Husband.

