Nadando Hasta Llegar A Ti: ¿Dónde ver esta serie sobre una mujer humillada por su amante secreto?

Nadando Hasta Llegar A Ti, en inglés llamada Swimming My Way Back to You, es una serie que retrata la historia de Hazel y Marcus. Durante ocho años, Hazel vivió profundamente enamorada de Marcus, una pasión silenciosa que durante tres años se transformó en un amor clandestino. Como su amante secreta, se aferró a cada momento robado, creyendo que, eventualmente, él la elegiría.

Cuando por fin pareció que sus sentimientos eran correspondidos, el destino le jugó su carta más cruel: escuchó a Marcus confesar que la única persona que realmente había amado era Zoe, su primer amor.

La revelación fue devastadora. Para Hazel, fue como ver derrumbarse todas las ilusiones construidas durante años. Con el alma rota, tomó la firme decisión de dejarlo atrás, convencida de que merecía algo más que ser una sombra en la vida de otro. Pero justo cuando decide alejarse definitivamente, descubre que está embarazada… de Marcus.

Nadando Hasta Llegar A Ti ı Foto: Captura de pantalla ReelShort

Ahora, Hazel se enfrenta a un nuevo y doloroso dilema: seguir adelante sola o revelar la verdad a un hombre que jamás la eligió por completo. En medio del caos emocional, no hay espacio para finales felices.

¿Dónde ver Nadando Hasta Llegar A Ti?

Nadando Hasta Llegar A Ti, en inglés llamada Swimming My Way Back to You, forma parte del catálogo de la plataforma ReelShort, la cual puede disfrutarse tanto a través de su sitio web como mediante su app oficial, disponible para descarga gratuita en dispositivos móviles.

Para acceder a la historia completa, es necesario contar con una suscripción activa dentro de la plataforma. No obstante, los primeros 15 episodios —de un total de 72 capítulos— se encuentran disponibles sin costo, lo que permite al público conocer parte de la trama antes de decidir si desea continuar.

Aunque originalmente fue producida en inglés, ReelShort permite modificar el idioma desde el menú de configuración. Esta funcionalidad da la opción de activar subtítulos en español.

Además, algunos de los capítulos pueden encontrarse también en YouTube, donde están disponibles en su versión original en inglés. Sin embargo, en esta plataforma los episodios no cuentan con subtítulos.

Aquí te dejamos el enlace para que puedas comenzar a disfrutar esta historia intensa y emotiva, que ha capturado la atención de miles de espectadores alrededor del mundo.

Otras historias que te pueden interesar:

Bésame 99 Veces al Día: Narra la historia de Alice, una joven hacker que, para escapar de un destino impuesto por su padre, besa al primer hombre que ve en la calle: Grant Vega, un millonario atractivo. Lo que comienza como una locura se transforma en una relación que mezcla tensión, romance e identidad oculta. Mientras la relación entre ellos se vuelve más intensa, Grant ignora que su flamante esposa es Glitch, la hacker que lleva años buscando. Alice vive una doble vida, tratando de protegerse mientras oculta la verdad.

Tío Richard es el Padre de mi Bebé: Jocelyn, quien, tras ser asesinada al descubrir que su esposo Colton la engañaba con su media hermana, recibe una segunda oportunidad para cambiar su destino. Regresa al pasado, al momento en que Colton le propuso matrimonio, con la determinación de evitar la tragedia y enfrentar las traiciones que marcaron su vida.​