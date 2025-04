The Last of Us 2: ¿Qué le pasó a Joel, personaje de Pedro Pascal en el segundo capítulo de la serie?

Joel, personaje de Pedro Pascal en The Last of Us.

Este domingo se estrenó el nuevo capítulo de la segunda temporada The Last of Us, titulado ‘Ojo por ojo’, en el que vemos la terrible muerte de Joel, el personaje que interpreta Pedro Pascal en la serie de MAX.

Si bien los amantes de la historia de The Last of Us ya sabían que Joel estaba próximo a morir desde el estreno de la nueva temporada de la serie, para la audiencia que no sabía más de su historia, este momento pudo haber parecido que llegó de la nada.

Ya sabía lo que iba a pasar y de todas maneras fue peor de lo que pensaba. Lo mucho que te quiero, Joel Miller. #TheLastOfUs pic.twitter.com/ese0tuJvFG — sam. (@fuckyesbeatles) April 21, 2025

¿Qué le pasó a Joel?

El trauma de muchos revivió este domingo que el personaje interpretado por Pedro Pascal, murió como en el juego que se estrenó el 19 de junio de 2020.

Y es que la muerte del querido personaje llega después de que parece que las vidas de él y Ellie se encuentran en orden, pues viven con tranquilidad en una comunidad y solo tienen los problemas naturales de una relación tipo padre e hija.

Todo cambia con Abbie, el personaje que busca venganza. Resulta que el padre de la rubia era Jerry, médico de Las Luciérnagas que había encomendado el llevar a Ellie para encontrar una cura para el cordiceps. Joel mató a Jerry para así salvar a quien se convirtió en su hija.

El momento es sumamente intenso, pues en este podemos ver como Joel muere tras recibir una brutal golpiza por parte de Abby y agoniza antes de morir, con Ellie viéndolo todo sin se capaz de hacer nada.

En el videojuego, la joven incluso le pide a Joel que se levante, negando por completo que en verdad, su figura paterna este muriendo frente a sus ojos.

En la serie, este momento es replicado a la perfección, dejando a un Pedro Pascal con el rostro completamente destrozado después de haber recibido varios golpes por parte de Abby, quien además, le encaja un palo de golf en el cuello para acabar con su vida.

Este momento marcará un antes y un después en la vida de Ellie, quien tras despedirse de su padre, decidirá cazar a Abby, con la intención de terminar con su vida y así cobrar venganza por la muerte de quien se convirtió en su papá.

Reaccionan a la muerte de Joel

Usuarios de redes sociales han reaccionado de manera emotiva por la muerte del personaje de Pedro Pascal en The Last of Us. Mientras algunos señalan que era algo que ya sabían, aunque igual les dolió, otros se encuentran muy sorprendidos por lo sucedido. Te dejamos algunas de las reacciones de redes sociales:

No tengo palabras para el episodio de hoy. Lo ha tenido todo, una cinematografía espectacular, tensión constante, acción, buenas actuaciones, y un clímax final que ya es historia de la televisión.



Y la actuación de Bella Ramsey ha sido para quitarse el sombrero. #TheLastOfUs pic.twitter.com/shcz5BS8Nw — King Targaryen 🐉 (@KingTargaryenn) April 21, 2025

La reacción de todos después de ver el segundo episodio de #TheLastOfUs. 😭 pic.twitter.com/RcbcoHT2py — Memes Universidad Nacional (@nacional_memes) April 21, 2025

Hoy nos despedimos de un hombre que tan solo quiso salvar a su hija, e hizo todo lo posible para que nadie le hiciese daño sin importar las consecuencias. Joel solo hizo lo que haría cualquier padre #TheLastOfUs #TheLastOfUsSeason2 pic.twitter.com/bIe4EMIb30 — Javier Cañavate (@JavierWoT) April 21, 2025