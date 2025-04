¿Quién es Isabela Merced de The Last of Us? Películas, edad, pareja...

Ella es Isabela Merced de The Last of Us

La segunda temporada de The Last of Us ya se estrenó y como era de esperarse generó cientos de reacciones. Lo que más cautivó en el primer episodio de la segunda parte de esta historia es Dina, el nuevo personaje que se sumó a la serie y que es interpretado por la actriz Isabela Merced.

Dina es una joven carismática, valiente y con un espíritu libre. En la trama, se convierte en la mejor amiga y eventual interés romántico de Ellie, la protagonista interpretada por Bella Ramsey. Su relación aporta una dimensión emocional significativa a la narrativa, explorando temas de amor y lealtad en un mundo postapocalíptico.

¿Quién es Isabela Merced?

Isabela Merced es una actriz peruana-estadounidense, que nació el 10 de julio de 2001 en Ohio. Su mamá es de origen peruano y la actriz ha expresado en distintas ocasiones que está orgullosa de sus raíces peruanas y latinas.

Su nombre real es Isabela Yolanda Moner Pizarro, pero decidió cambiar su nombre a Isabela Merced en honor a su fallecida abuela, quien se apellidaba Merced.

Desde temprana edad, mostró inclinación por las artes escénicas, debutando en Broadway a los 10 años con la obra Evita.

Merced ganó reconocimiento al interpretar a CJ Martin en la serie de Nickelodeon 100 Things to Do Before High School (2014–2016). Posteriormente, participó en películas como Transformers: The Last Knight (2017), Instant Family (2018) y Sicario: Day of the Soldado (2018). En 2019, protagonizó Dora y la Ciudad Perdida, interpretando a una versión adolescente de Dora la Exploradora.

En 2024, Merced participó en Alien: Romulus y fue seleccionada para interpretar a Kendra Saunders (Hawkgirl) en Superman: Legacy. También se unió al universo de Spider-Man como Anya Corazón.

¿Quién es la pareja de Isabela Merced?

Isabela Merced tuvo una novia llamada Kianah René, con quien mantuvo una relación con ella el 2021. Kianah es diseñadora gráfica y en redes sociales comparte su trabajo y también fotos de su vida personal, de sus amigos, parejas y fiestas.

Kianah presumí a Isabela en redes sociales, pues ambas aparecían en tiernas fotos abrazándose, sin embargo, la pareja terminó al parecer Isabela Merced actualmente está soltera.

¿Cuántos años tiene Isabela Merced?

La actriz tiene 23 años de edad.

