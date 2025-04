Arcade Fire abre su nueva gira con un concierto inolvidable y estrena canciones en México

Mientras esperamos a que llegue el nuevo disco de Arcade Fire el próximo 9 de mayo bajo el título de “Pink Elephant”, la famosa banda de indie rock hizo una escala en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México para darle inicio de manera oficial a su nueva gira: Don’t Think About Pink Elephant Tour. Win Butler, Régine Chassagne y compañía dieron el primero de dos conciertos programados en México durante la noche del martes 22 de abril, ante la emoción de 3,000 asistentes y en medio de las expectativas de estos por escucharlos en directo.

▶ #Video | Vas llegando al concierto de #ArcadeFire y antes de que inicie afuera del Teatro Metropólitan te encuentras a Win Butler, cantante y líder de la banda, quien salió a comprar una playera y saludar a los fans



📹: @JonathanEslui / @LaRazon_mx pic.twitter.com/UpyqI5nj80 — La Razón de México (@LaRazon_mx) April 23, 2025

Acompañado de tres pantallas en forma de nubes, una bola disco en forma de corazón y una bola disco normal sobre el escenario, además de flores adornando algunas partes del mismo, el grupo salió a las 21:30 horas, dando la bienvenida a su “galaxia rosa”, mientras algunos de sus integrantes llegaban entre el público para subir al escenario.

La disco ball en forma de corazón del concierto de Arcade Fire ı Foto: CORTESÍA OCESA: Santiago Covarrubias

La fiesta inició con música nueva y el vocalista agradeciendo a los presentes por ser parte del estreno mundial de “Pink Elephant”, siendo ellos de los primeros en el mundo en escuchar en vivo esas canciones. Y mientras tocaban temas nuevos como “Circle of Trust” y “Alien Nation”, Butler aprovechó para sacar sus mejores pasos de baile.

▶ #Video | Un claramente contento Win Butler aprovechó temas nuevos como "Circle of Trust" y "Alien Nation" para sacar sus mejores pasos de baile en el concierto de #ArcadeFire



📹: @JonathanEslui / @LaRazon_mx pic.twitter.com/tDRrEIjdON — La Razón de México (@LaRazon_mx) April 23, 2025

Otras canciones nuevas en sonar fueron el sencillo “Year of the Snake”, “Ride or Die”, “I Love her Shadow” y “Stuck in my Head”, tras las cuales la agrupación se despidió y dejó esperando a los asistentes por su regreso, en lo que fue una especie de intermedio corto que terminó con “Age of Anxiety II (Rabbit Hole)” y con el cantante principal bajando a las primeras filas para interpretar “Afterlife” junto a los fans.

Posteriormente, el vocalista subió al balcón y cantó “My Body is a Cage” ahí, para luego bajar y regresar al escenario con “Ready to Start”, seguida de todos cantando “Happy Birthday” a la violinista de la banda, para darle paso a “The Suburbs” y miles coreando su letra en uno de los momentos más bonitos de la noche.

Arcade Fire en su concierto en México ı Foto: CORTESÍA OCESA: Santiago Covarrubias

En una ocasión tan especial no podía faltar “Sprawl II (Mountains Beyond Mountains)” con Régine Chassagne cantando y haciendo suyo el escenario, además de que también bajó a cantar entre el público, que nunca dejó de saltar y celebrar cada tema. Más tarde, la multinstrumentista y cantante se lució igualmente con sus pasos de baile, mostrando que es una de las piezas fundamentales del grupo.

Luego “Everything Now” puso el ambiente perfecto para comenzar a despedir una velada que llegó a su fin con el clásico “Wake Up” entre la ovación de los presentes y la promesa de Butler de volver a tocar al día siguiente en su segundo concierto en el Metropólitan, en lo que fue un magnífico cierre para un concierto inolvidable y completamente disfrutable.

Con esta presentación, además de ofrecer un gran adelanto de cómo sonará su nuevo álbum y dejarnos con ganas de escucharlo completo, Arcade Fire dejó claro nuevamente que sigue siendo uno de los grupos más importantes e influyentes de la escena indie rock.