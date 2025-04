Ari Gameplays lanza su canción ‘Pilates’ y desata polémica: ‘Suena mucho a Kenia Os’ | VIDEO

Este martes, Ari Gameplays anunció una nueva faceta dentro de su carrera, pues ha decidido incursionar en el mundo de la música, un sueño que la ha acompañado durante varios años, ahora bajo el nombre de Aria Bela.

La ex esposa de Juan Guarnizo compartió la noticia de su incursión en la música, durante un evento realizado en Monterrey y que fue transmitido en directo en su canal de Twitch. Posteriormente, expresó en sus redes sociales:

"Estoy muy feliz de que me acompañen en esta nueva etapa, le he puesto todo el amor del mundo Y ME SÚPER SIENTO EN MI ERA PILATES“, declaró la joven regia, quien celebró con familia, amigos y fans su lanzamiento musical.

¿Ari Gameplays le copió a Kenia Os?

El primer lanzamiento musical de Aria Bella, lleva el nombre de ’Pilates’ y ha sido bastante comparada con la canción ’F* Off’ de Kenia Os con Bella Poarch, lanzada el año pasado como parte del álbum Pink Aura de la cantante.

Sin duda alguna, la melodía es bastante similar, aunque la temática es algo diferente. Mientras que Ari habla de una mujer que tras una ruptura decide trabajar en si misma, la canción de Kenia es una declaración donde deja claro su desinterés por un hombre que no la trata bien.

A pesar de ello, usuarios en redes sociales criticaron duramente que la melodía de las canciones fuera tan parecida, aunque otros defendieron al nuevo tema al señalar que se trata de un sample de un tema llamado ‘Fifty Fifty’

Otra de las críticas alrededor del reciente lanzamiento de Aria Bela, fue su voz, pues no a todos les gustó la misma y señalaban que sonaba “con mucho autotune”, comparando su voz con la idol virtual, Hatsune Miku.

Te dejamos algunos de los comentarios:

“¿Será porqué tienen el mismo sample de POP?"

“Es como si Sabrina y Kenia Os tuvieran un bebe”.

“Se parece a la de F*OFF de KOs".

"Dios, me encanta, alta vibra a Kali Uchis“.

“La oigo y es Hatsune Miku“.

“La cancion de Ari es como una wanna-be Kenia Os“.

“Suena mucho a Kenia Os“.

Cabe mencionar que desde hace varios años, Ari Gameplays ha compartido con sus seguidores que toma clases de canto, seguramente porque se estaba preparando para ser cantante, que ha sido un gran sueño suyo que se está convirtiendo en una realidad a pesar de los comentarios.

Así suena ‘F* Off’ de Kenia Os

‘Pilates’ de Aria Bela