Pablo Montero reacciona a la denuncia de agresión de una influencer | VIDEO

La influencer mexicana, Elda María Gamiz, acusa a Pablo Montero de supuestamente agredirla físicamente durante una cita que habrían tenido el pasado fin de semana. La mujer dio los detalles alrededor de la situación.

Y es que sin lugar a duda, Pablo Montero se ha convertido en un personaje controversial en la farándula mexicana, quien en más de una ocasión ha sido señalado por supuestamente agredir a personas, a consecuencia de sus problemas con el alcoholismo.

¿Pablo Montero agredió a una mujer?

La influencer relata que el cantante y ella se llevaban coqueteando un tiempo a través de sus redes sociales, hasta que él la invitó a su casa en Quintana Roo. Sin embargo, la cita se volvió tensa cuando llegó otra mujer.

“Pablo me dijo que quería hacer un trío y yo le dije: ‘Es que no estoy acostumbrada a eso, no soy así, yo quería estar contigo, no quiero hacer un trío’”, contó Elda María en entrevista con Venga la Alegría.

Reveló que la situación fue escalando poco a poco con la insistencia de la celebridad. “Dijo: ‘Ay, te va a encantar’. Le dije: ‘No, qué te pasa. Te voy a grabar porque la verdad me estás ofendiendo’”, explicó.

El ataque físico

“En el momento que quiero grabarlo, me jala el celular me lo tira y me lastimó la mano y me sacó sangre”, aseguró la joven, dejando ver que el pleito se volvió físico.

“Le dije: ‘Me sacaste sangre’. Y me dijo: ‘Ya, no seas exagerada. Estás loca’”, recordó. Además, mencionó que el famoso cantante se encontraba alcoholizado durante su encuentro, por lo que estaba arrepentida de haber ido a su casa.

Tras el ataque que sufrió, Elda admitió que se sintió insegura, pues Pablo le habría gritado. "Me dijo: ‘Te voy a meter a la cárcel, vas a estar presa por loca, ya cállate, estoy con la otra, ni siquiera me concentro’”, narró.

“Que iba a marcar a la policía, que estaba invadiendo su propiedad privada”, externó, “para mí esto fue muy impactante”, recordó del intercambio que tuvieron.

Elda ya habría levantado una denuncia en contra del cantante por supuestamente haberla agredido ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Pablo Montero se deslinda

Pablo Montero ya reaccionó a las acusaciones recibidas, diciendo que no hablaría sobre el tema ni se referiría de mala manera sobre una mujer. “Cualquier persona inteligente, si ve su discurso, pues te das cuenta de qué se trata”, sentenció brevemente.

