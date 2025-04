¿Piqué y Clara Chía se separaron tras tres años juntos? Esto se sabe

Él no factura, pierde

Gerard Piqué, exesposo de Shakira, y Clara Chía Martí habrían puesto fin a su relación tras tres años juntos, según información difundida en el programa español Vamos a ver, conducido por Adriana Dorronsoro. El periodista aseguró que personas cercanas a la expareja mencionaron la posible implicación de terceras personas, aunque aún no se ha esclarecido si hubo infidelidad ni quién estaría implicado.

La relación entre Piqué y Clara Chía comenzó en medio del escándalo por la separación del futbolista con Shakira en 2022, lo que generó una fuerte repercusión mediática, especialmente tras la famosa canción de Shakira y Bizarrap. Desde entonces, la pareja ha estado en el ojo del huracán, enfrentando rumores y especulaciones sobre su vida privada.

Según el periodista Pepe del Real, las diferencias en las expectativas personales podrían haber añadido presión a la relación, destacando que Clara deseaba avanzar hacia la maternidad, mientras que Piqué mostraba reticencias. “Sé que tuvieron una crisis porque ella quería avanzar en la relación, ser madre y demás, pero él todavía tenía cierto recelo”, afirmó.

Además, la difusión de imágenes de Piqué con otra mujer en Miami habría exacerbado las tensiones en la pareja.

Adriana Dorronsoro dijo: “Me confirman que han roto. Aunque me hablan de terceras personas, estoy indagando los motivos, pero todavía no está claro”.

“Ha habido crisis. Sabéis que llevan muchos meses en rumores de crisis entre ellos, de hecho hace un mes apareció Piqué en Miami, en una heladería con una chica pelirroja. No sé si esa chica será el motivo o no, pero la ruptura me la han confirmado. Además esta información viene del entorno muy cercano a la pareja”, explicó la conductora.

Que dicen que Clara Chia y Piqué ta terminaron, y mi Shakira facture y facture. Total, ahí va el chisme, supuestamente dicen medios que Piqué fue visto con otra mujer en una heladería. Esto fue destapado por Adriana Dorronsoro durante el programa ‘Vamos a Ver’. 👀 pic.twitter.com/4qrf7mCwxw — Meredith Gay 🛋️✨ (@MerGarza) April 24, 2025

Aunque la ruptura ha sido confirmada por medios españoles, otros como SPORT y La Vanguardia han desmentido la noticia, basándose en sus propias fuentes. Ninguno de los protagonistas ha hecho declaraciones oficiales al respecto, aunque el periodista Víctor Navarro, cercano al entorno de la King’s League, sugirió en redes que la pareja sigue unida.