¿Quién es La Diva Indigente? Joven en situación de calle que se hizo viral por su VIDEO con Mitzy

Hoy no fue solo un encuentro… fue un momento de humanidad. Le ayudamos a lavarse las manos, a limpiarse el rostro, y mientras recuperaba un poco de calma, nos compartió fragmentos de su historia. A veces se identifica como él, otras como ella. Depende de cómo se sienta en el momento, de qué tan presente esté. Por respeto a su proceso y para proteger su integridad, no revelaremos su nombre por ahora. Este no es un video para hacer viral sino para comprender y empatizar Es un recordatorio de que todos merecemos dignidad. #LaDivaIndigente