Linda Dama, ¿dónde ver esta serie sobre una joven que busca a su hija perdida?

La serie Linda Dama, conocida en inglés como Pretty Baby, relata una intensa y emotiva historia centrada en Rosy Dolores, una mujer reconocida como la acompañante más codiciada de la ciudad. A pesar del glamour que rodea su vida, Rosy vive marcada por un vacío: la búsqueda incansable de su hija, quien le fue arrebatada al momento de nacer.

En medio de su desesperación por reunir los recursos necesarios para continuar la búsqueda, Rosy acepta participar en un falso compromiso con el millonario padre soltero Tad Williams, un hombre enigmático pero carismático, cuya vida cambia por completo tras conocer a Rosy.

Lo que empieza como un acuerdo por conveniencia, poco a poco se transforma en una conexión auténtica entre ellos.

Sin embargo, el verdadero giro de la historia ocurre cuando Rosy conoce a la hija de Tad, una joven encantadora con una sensibilidad especial.

A medida que el vínculo entre ambas crece, Rosy comienza a sospechar que la niña podría ser la hija que ha buscado durante años. Esta posibilidad despierta emociones profundas que ponen a prueba su fortaleza.

Linda Dama es una serie que entrelaza drama, romance y redención, mientras sus personajes luchan por encontrar el amor, la verdad y un lugar al que realmente pertenecer.

¿Dónde ver Linda Dama?

La serie Linda Dama, conocida en inglés como Pretty Baby, forma parte del catálogo disponible en ReelShort, una plataforma de entretenimiento que puede disfrutarse tanto desde su sitio web oficial como a través de su aplicación gratuita para dispositivos móviles.

Para acceder a la historia completa, es necesario contar con una suscripción activa; sin embargo, los primeros 9 episodios —de un total de 63— están disponibles sin costo alguno.

La producción fue creada originalmente en inglés, pero la plataforma permite cambiar el idioma desde el menú de configuración, incluyendo la opción de activar subtítulos en español.

Asimismo, algunos capítulos de Linda Dama también han sido difundidos en redes sociales como YouTube y TikTok, donde pueden verse en su versión original en inglés. No obstante, es importante señalar que estas plataformas no ofrecen la posibilidad de añadir subtítulos.

