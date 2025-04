Querida, por favor no te cases con él: ¿Dónde ver este drama sobre una mujer que debe decidir entre dos amores?

Querida, por favor no te cases con él

Querida, por favor no te cases con él (Baby, Please Don’t Marry Him, en inglés) es una emotiva serie que sigue la historia de Gloria, quien, por el bien de su novio, finge ser superficial y decide romper con él. Su sacrificio está destinado a asegurarle un futuro mejor, pero siete años después, se ve obligada a aceptar un matrimonio concertado.

Lo que Gloria no anticipaba es que su prometido está relacionado con su exitoso ex, Juan, el hombre al que dejó en el pasado.

Cuando Gloria se encuentra nuevamente con Juan, el reencuentro es una mezcla de sorpresas y emociones no resueltas. Los viejos sentimientos resurgen rápidamente, pero también los malentendidos del pasado, lo que complica aún más la situación.

Mientras intenta seguir con su vida y cumplir con sus responsabilidades, Gloria se enfrenta a la difícil decisión de seguir adelante con su compromiso o explorar la posibilidad de una segunda oportunidad con Juan.

Querida, por favor no te cases con él ı Foto: Captura de pantalla ReelShort

La serie explora temas de amor, sacrificio, segundas oportunidades y cómo el destino puede reunir a dos personas que alguna vez creyeron estar separadas para siempre. Con una mezcla de drama y romance, Querida, por favor no te cases con él ofrece una reflexión sobre las segundas oportunidades en el amor.

¿Dónde ver Querida, por favor no te cases con él?

Querida, por favor no te cases con él forma parte del catálogo de ReelShort, una plataforma de entretenimiento disponible tanto en su sitio web oficial como en su aplicación gratuita para dispositivos móviles.

Para ver la serie completa, es necesario contar con una suscripción activa. Sin embargo, los primeros 6 episodios, de un total de 57, se pueden ver sin costo alguno.

Aunque la serie fue originalmente creada en inglés, la plataforma permite cambiar el idioma desde el menú de configuración y ofrece la opción de activar subtítulos en español.

Además, algunos episodios se han compartido en redes sociales como YouTube y TikTok por algunos usuarios, donde se pueden ver en su versión original en inglés. No obstante, en estas plataformas no se pueden activar subtítulos.

