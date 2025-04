¿Quién es El Villano, el cantante de cumbia que reveló que tiene VIH?

El cantante El Villano sorprendió al anuncia que tiene VIH, a través de un video que publicó en sus redes sociales para dar a conocer su estado de salud y los planes que tiene tras haberse enterado de que tiene el Virus.

El músico publicó un breve clip para explicar su situación y contó que se enteró porque fue al doctor por un dolor de estómago, porque además sentía que se veía más delgado de lo normal, así que le hicieron estudios de muchas cosas y la mayoría salió bien, excepto en el de VIH, el cual dio positivo.

“Me sentí muy bien, mi mejor momento de vida y fui al médico por un dolor de panza, porque me veía un poco más flaco, me sentía un poco cansado. Me mandaron a hacer un montón de análisis, entre ellos HIV y todo me salió bien, pero HIV positivo”, mencionó el músico en el clip.

El joven contó que no sabe quién lo contagió, pues lleva dos años con su misma pareja, quien afortunadamente, dijo, se encuentra bien porque siempre se cuidan.

Tengo HIV (VIH) y todos mis familiares y amigos se están enterando a través de este video porque no quería que nadie me pare de hacerlo El Villano



Sin embargo, mencionó que él tenía una vida de excesos de drogas, alcohol y sexo y que por eso se contagió, pero mencionó que logró salir de la oscuridad porque encontró a Dios y mencionó que es la única forma de salir de esa vida.

Señaló que va a compartir todo su proceso en redes con sus seguidores como una forma de ayudar a otros y hacer conciencia sobre el VIH.

¿Quién es El Villano?

El Villano es un cantante de cumbia, con una mezcla de urbano, originario de Argentina. Su nombre real es Jonathan Müller.

Él ha contado en diferentes entrevistas que tuvo una vida difícil en su niñez, pues su familia era muy humilde y para poder tener dinero para comer él tenía que salir a vender empanadas, sin embargo, había días en los que le iba muy mal y no vendía nada.

El Villano ı Foto: IG El Villano

Contó que él desde niño tenía la meta fija de ser cantante para poder dejar atrás la pobreza, señaló que después de las empanadas se fue a trabajar con su papá de albañil, en donde trabajó mucho para poder ahorrar dinero y poder irse a probar suerte en la ciudad de Buenos Aires.

Sin embargo, ahí se enfrentó a otro reto que era conseguir quién le diera su primera oportunidad, la cual llegó cuando se unió a una banda y lanzó su primer tema el cual pegó y se volvió un hit, pero no pudo despegar más ese proyecto y fue ahí cuando se puso el nombre de El Villano.

Contó que su nombre se lo puso porque escuchó en la radio que los superhéroes no pueden existir sin los villanos, además de que se dio cuenta que El Villano podría dividirse en sílabas para sus canciones como lo hace Daddy Yankee en sus temas musicales.