Survivor México 2025: ¿Quién es Julieta Grajales? Edad, novia, estatura...

Julieta Grajales es la nueva participantes de Survivor México 2025 que se unió a la tribu de los Villanos, sin embargo, su presencia causa expectativa porque es nueva y los otros concursantes no saben si realmente es villana o una infiltrada.

En el segundo capítulo del programa, Julieta se lesionó y preocupó a sus compañeros, ya que apenas está empezando la competencia y ya se lastimó y todos se preguntan si podrá continuar en el juego, tal como le pasó a T-Rex, quien también sufrió un accidente en el segundo episodio.

¿Quién es Julieta de Survivor México?

Julieta Grajales es actriz y ha participado en diferentes proyectos de series de televisión. Ella es originaria de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Nació el 24 de abril de 1986, por lo que actualmente tiene 39 años de edad.

Julieta Grajales de Survivor México 2025 ı Foto: Especial

Debutó en la televisión en la telenovela Vidas Robadas de TV Azteca, en el año 2010 y luego apareció en las series Rosa Diamente y Niñas mal. Para el. Año 2024 regresó a las telenovelas con La impostora, una producción de Telemundo.

Otra de sus apariciones destacadas fue en la serie El Chema y luego salió en el Señor de los Cielos y La Taxista.

Su participación no solo se limita a novelas y series, sino que también ha salido en realities shows, uno de ellos fue Los 50, aunque también tuvo una participación en La Isla: Desafío en Turquía y este 2025 se sumó a la sexta temporada de Survivor México.

¿Cuánto mide Juliet Grajales?

La estatura de Julieta de Survivor es de 1.65 metros.

¿Quién es la novia de de Julieta de Survivor México?

Por el momento no se sabe si Julieta Grajales tiene novia, pero lo que sí se sabe es que fue novia de la cantante neoyorquina, Laura Pergolizzi, mejor conocida como LP.

Se conocieron por Renato López, la química entre ellas surgió y se hicieron amigas, de hecho LP invitó a Julieta a salir en su video musical de la canción “How Low Can You Go”. En el clip las dos se besan debajo del agua, lo que causó emoción entre los fans, pero Julieta contó en una entrevista que fue difícil hacerlo porque tenían que aguantar mucho la respiración.

Julieta Grajales y LP ı Foto: Redes sociales

Sin embargo, después de ese clip se les empezó a ver juntas y en fotos muy cariñosas que publicaban en redes sociales, hasta que en junio de 2022 Julieta publicó un comunicado para anunciar que había terminado su relación con la cantante.

“Quiero decirles que desde hace un mes que LP y yo ya no estamos juntas. He recibido varios mensajes de sus ‘fans’ donde me escriben en privado cosas que me lastiman acerca de ella. Les pido de la manera más atenta que respeten este ruptura, ya que para mí ha sido difícil.