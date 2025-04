La Ceguera del Amor, ¿dónde ver este drama sobre un triángulo amoroso con engaños y corazones rotos​?

La Ceguera del Amor es una serie dramática romántica que narra la historia de Celeste, quien se enamora perdidamente de Nicolás. Sin embargo, Nicolás está enamorado de su amiga de la infancia, Ximena.

A los 17 años, Nicolás queda ciego al salvar a Ximena de un accidente.

Durante su recuperación, Celeste se convierte en su apoyo constante, ocultando sus propios sentimientos mientras lo ayuda a adaptarse a su nueva realidad. ​

La serie explora temas como el amor no correspondido, el sacrificio personal y la redención.

A medida que Nicolás y Celeste pasan más tiempo juntos, él comienza a desarrollar sentimientos por ella, sin saber que es la misma persona que lo ha estado cuidando.

La trama se complica cuando Ximena reaparece, poniendo a prueba los lazos entre los tres personajes. ​

¿Quién es Celeste?

Celeste es una joven amable y dedicada que se enamora de Nicolás a primera vista.

A pesar de saber que él ama a otra, decide estar a su lado tras el accidente que lo deja ciego.

Su papel en la trama es fundamental, ya que representa el amor desinteresado y la resiliencia.

¿Quién es Nicolás?

Nicolás es un joven que, tras quedar ciego al salvar a Ximena, enfrenta una nueva realidad.

Durante su recuperación, comienza a depender de Celeste, sin saber que es la misma persona que lo ha estado cuidando.

Su personaje representa la lucha interna entre el pasado y el presente.

¿Quién es Ximena?

Ximena es la amiga de la infancia de Nicolás y su amor platónico.

Su regreso a la vida de Nicolás complica la relación entre los tres personajes, poniendo a prueba sus sentimientos y decisiones.

La actriz que interpreta a Ximena no ha sido identificada públicamente, y no se dispone de información adicional sobre su trayectoria.​

Celeste está perdidamente enamorada de Nicolás y de vuelve su apoyo cuando queda ciego por un accidente. ı Foto: DramaBox

¿Dónde ver La Ceguera del Amor?

La Ceguera del Amor es un drama que está disponible en la plataforma de streaming DramaBox.

La serie consta de 55 episodios y pertenece al género romántico.

El acceso a la serie es gratuito a través de la aplicación o el sitio web de DramaBox.

También se pueden encontrar clips y avances en las redes sociales oficiales de DramaBox, como Facebook y TikTok.

La serie también está disponible para verse completa en otras plataformas como DailyMotion con el título en inglés “The Love She Lost to the World”.