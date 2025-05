Lupillo Rivera llora tras anunciar que abandona La Casa de los Famosos All Stars: ‘Les pido disculpas’ | VIDEO

Lupillo Rivera sorprendió a los fans y los habitantes de La Casa de los Famosos All Stars de Telemundo al anunciar que abandonó la competencia a varias semanas de que termine el juego.

El “Toro del corrido” interrumpió la gala de hoy para anunciar su salida oficial del programa, en medio del llanto, que se va del reality show por un problema de salud.

“Por una situación médica, una situación crítica, no voy a poder continuar aquí en La Casa de los Famosos, me la he pasado bien con ustedes, me la he pasado mal. Les pido disculpas a todos, a la producción. Me encanta este juego, me encanta discutir, poner las cosas en jaque,. Lo voy a extrañar mucho”, dijo el cantante llorando.

Lupillo Rivera se disculpó con sus compañeros por dejarlos, pues señaló que el tema médico no está en sus manos y que tiene que salir a atenderse. Sin embargo, no reveló qué fue lo que le pasó.

El cantante de regional mexicano se despidió de cada uno de sus compañeros, quienes también lloraron con él porque a sus amigos más cercanos en el juego les dolió su partida, entre quienes destacan Dunia Méndez, a quién se le vio destrozada con la salida del cantante.

Lupillo Rivera se va de #LCDLFAllStars ¿Realmente fue decisión propia?

Se habla de colapso mental y dicen que fue el área psicológica del reality quien ordenó su salida a producción pues ya no era apto para continuar en el juego👩🏻‍⚕️

La Jefa le dedicó unas emotivas palabras antes de retirarse de La Casa de los Famosos All Stars para resaltar las cualidades que lo hicieron un elemento destacado en el juego.

¿De qué está enfermo Lupillo Rivera?

Lupillo Rivera dice que se va por una condición médica, sin embargo, los fans consideran que no tiene ninguna enfermedad física, sino que se trataría de un colapso mental.

Otros de los fans aseguran que la condición médica no existe y que simplemente Lupillo se va porque se dio cuenta que en esta temporada en realidad no iba a llegar ni al tercer lugar en la final del programa.

Por otro lado los fans de Lupillo le están dando su apoyo incondicional para que se vaya tranquilo de la casa.

Lupillo Rivera fue el ganador de la temporada anterior, los fans sabían que eso pasaría porque era el favorito, además de que era de los que más ganaba de todos los concursantes.