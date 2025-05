La pequeña bruja: ¿Dónde ver esta serie de una mujer humillada que es rescatada?

En la serie La pequeña bruja, en inglés The Little Witch, la protagonista Freya es capturada por un poderoso aquelarre y mantenida prisionera en una torre, al estilo de Rapunzel, mientras esperan a que se manifiesten sus poderes mágicos. Sin embargo, los planes de la bruja que la retiene se ven interrumpidos cuando un intrépido cazador de brujas irrumpe en su encierro y logra rescatarla.

A partir de ese momento, Freya se ve obligada a dejar atrás todo lo que conocía y adentrarse en un mundo moderno que le resulta completamente ajeno.

Lejos de la torre, Freya comienza un proceso de transformación y descubrimiento personal, enfrentando no solo los desafíos de una época desconocida, sino también emociones intensas que jamás había experimentado.

En su nueva realidad, deberá aprender a dominar sus habilidades mágicas, comprender su verdadero origen y enfrentarse a peligros que pondrán a prueba su fortaleza.

A medida que se adapta a este entorno y estrecha lazos con quienes la rodean, Freya descubrirá que la magia más poderosa no reside en hechizos, sino en el amor, la valentía y la capacidad de sacrificarse por los demás. La pequeña bruja es una historia de empoderamiento, fantasía y redención.

¿Dónde ver La pequeña bruja?

La serie forma parte del catálogo de ReelShort, una plataforma de entretenimiento disponible tanto en su sitio web oficial como a través de su app gratuita para dispositivos móviles.

Aunque para ver todos los episodios —que en total suman 62— es necesario contar con una suscripción activa, los primeros 4 capítulos están disponibles sin costo para que los usuarios puedan conocer la historia antes de comprometerse.

La producción fue originalmente grabada en inglés, pero ReelShort ofrece la opción de cambiar el idioma desde el menú de configuración, además de permitir la activación de subtítulos en español para una mejor comprensión.

También es posible encontrar partes de la serie y capítulos completos en redes sociales como YouTube y TikTok, donde se han publicado en su versión original. No obstante, en estas plataformas no se pueden activar subtítulos, lo que puede dificultar la experiencia para quienes no manejan el idioma inglés.

