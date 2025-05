The Last of Us

La serie, basada en el videojuego The Last of Us Part II de Naughty Dog, continúa explorando la historia de Ellie (interpretada por Bella Ramsey) y Dina (interpretada por Isabela Merced) mientras buscan vengar la muerte de Joel (interpretado por Pedro Pascal) a manos de Abby (interpretada por Kaitlyn Dever).

La temporada 2 de The Last of Us consta de siete episodios, con un nuevo capítulo disponible cada domingo hasta el 25 de mayo de 2025.

Los suscriptores de HBO y Max pueden acceder a los episodios a través de sus respectivas plataformas. Además, se ha confirmado que la serie ha sido renovada para una tercera temporada, lo que indica el compromiso de HBO con la adaptación de la exitosa franquicia de videojuegos.

¿Qué pasó en el capítulo 3 de The Last of Us, temporada 2?

En el episodio 3 de The Last of Us temporada 2, titulado “Something’s Got a Hold on Me”, la narrativa se adentra en las secuelas emocionales de la muerte de Joel y la determinación de Ellie por vengar su pérdida. Tres meses después del brutal ataque a Jackson, Ellie (interpretada por Bella Ramsey) se muestra visiblemente afectada, su dolor manifestado en silencio y aislamiento, contrastando con su habitual actitud sarcástica.

The Last of Us: ¿A qué hora se estrena el capítulo 4 de la temporada 2?

El capítulo 4 de The Last of Us temporada 2 se estrena este domingo en HBO y la plataforma de streaming Max. El episodio, titulado “Please Hold to My Hand”, se emitirá a las 9:00 PM, hora del Este de EE. UU. (8:00 PM, hora del Centro de México).

La revelación de Dina (interpretada por Isabela Merced) acerca de la implicación del Frente de Liberación de Washington (WLF) en Seattle en la muerte de Joel impulsa a Ellie a buscar justicia. A pesar del rechazo del consejo municipal de Jackson a su solicitud de apoyo, Ellie y Dina deciden emprender un viaje hacia Seattle por su cuenta.

Durante su travesía, Ellie rinde homenaje a Joel adoptando simbólicamente sus botas y portando su revólver, mientras enfrentan señales de violencia, incluyendo una masacre atribuida a un misterioso grupo espiritualista perseguido por el WLF. El episodio también introduce a los Serafitas, un culto religioso con cicatrices faciales, que se presentan como una nueva amenaza en Seattle.