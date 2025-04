The Last of Us: ¿A qué hora se estrena el capítulo 3 de la temporada 2?

The Last of Us

Se estrenará el tercer episodio de la segunda temporada de The Last of Us, titulado “Something’s Got a Hold on Me”.

Este episodio marca un punto de inflexión en la serie, profundizando en las consecuencias emocionales y narrativas tras la muerte de Joel Miller (interpretado por Pedro Pascal) a manos de Abby Anderson (interpretada por Kaitlyn Dever). La trama sigue a Ellie (interpretada por Bella Ramsey) mientras enfrenta la pérdida de su figura paternal y se adentra en un viaje de venganza y autodescubrimiento.

La serie ha sido aclamada por su capacidad para combinar elementos de acción con una profunda exploración emocional, manteniendo a los espectadores cautivados con cada episodio.

La dirección de Neil Druckmann y Craig Mazin, junto con el elenco principal, ha sido fundamental para capturar la esencia del videojuego original y adaptarla de manera efectiva a la televisión.

The Last of Us: Hora de estreno del capítulo 3

El capítulo 3 se estrena a las 19:00 horas (hora del centro de México) en la plataforma de streaming Max y en el canal de pago HBO. Este episodio es el tercero de los siete programados para esta temporada, que se caracteriza por su formato más breve en comparación con la primera temporada, que contó con nueve episodios.

Para aquellos que aún no han visto los demás episodios, están disponibles para su visualización en la plataforma de streaming de Max. Se recomienda a los fanáticos de la serie y del videojuego que no se pierdan este episodio, ya que establece las bases para los eventos que se desarrollarán en los próximos capítulos.

La decisión de reducir el número de episodios se tomó para adaptar mejor la narrativa del videojuego The Last of Us Part II a la pantalla chica, permitiendo una exploración más profunda de los personajes y sus motivaciones.