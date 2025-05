Marido Alquilado: ¿Dónde ver completo este drama?

Una de las series virales más buscadas es Marido Alquilado, la cual se puede ver en redes sociales en formato vertical, pero también se puede ver completa en las plataformas.

Se trata de un drama que emociona a los usuarios de Internet con su impactante historia de amor en la que todo lo que importa es el verdadero amor, dejando de lado el dinero y las apariencias.

¿De qué se trata Marido Alquilado o Husband for hire?

Este drama cuenta la historia de Luna, quién está a punto de casarse, pero descubre que su novio la engaña con su hermanastra y dama de honor de la fiesta.

Luna, cuyo nombre en la versión en inglés es Lizzie, aparece afuera de la boda de su ex novio y de su traicionera dama de honor, ella no sabe si entrar, porque no tiene pareja y no quiere sentirse humillada, tras lo que pasó con ellos dos que la dejaron en el altar.

Pero un joven guapo aparece y ella lo besa delante de su ex y de su hermanastra y lo presenta como su novio, pero en realidad ella le ofreció 500 dólares con tal de que él se haga pasar por su novio.

Este apuesto chico se llama Javier o en su versión en inglés se llama Jack, él finge que es un actor desempleado, pero en realidad es el heredero de un imperio hotelero. Su abuelo le dijo que tiene encontrar el amor pronto para poder heredar a fortuna, pero la condición es que encuentre a una mujer que lo quiera por lo que es y no por su dinero.

Javier le propone matrimonio inesperadamente, pero ella acepta para mantener su historia falsa de que son pareja. Pero a medida que la farsa matrimonial continúa, tanto Luna como Javier comienzan a desarrollar sentimientos reales el uno por el otro. La línea entre la actuación y la realidad se difumina, llevando a ambos a cuestionar sus verdaderos deseos y emociones.

La revelación de la verdadera identidad de Javier y la naturaleza de su relación con Luna desencadenan una serie de conflictos familiares y personales.

¿Dónde ver completo el drama de Marido Alquilado?

El drama de Marido Alquilado se puede ver en la plataforma de www.stardusttv.net, se puede ver en español doblada y con subtítulos, sin embargo, cabe recordar que solo los primeros 7 episodios son gratis, el resto los tienes que ver con publicidad.

Mientras tanto, en DailyMotion, la serie se puede ver gratis, sin cortes pero la encuentras bajo el nombre en inglés de Husband for hire.

Otros dramas que pueden interesarte son:

La Reina del Destino

Mi amor está fuera de servicio

Más Allá de la Sangre y la Traición