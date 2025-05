¿Qué le pasó a Federica Quijano? La hospitalizan por una delicada operación: ‘Tengo mucho miedo’ | VIDEO

Federica Quijano vive momentos de angustia, pues recientemente compartió un video en el que aparece hospitalizada y revela que se encuentra en un delicado estado de salud que requiere una operación, pero expresó que necesita la ayuda para poder ser atendida en el recinto.

Federica Quijano pide ayuda tras ser hospitalizada

"A veces en estas situaciones lo que necesitamos es un poco de humanidad“, expresó en la descripción de su video, donde Federica Quijano aparece sentad en la camilla de un hospital, con la ropa propia del internamiento.

La famosa pidió apoyo por parte de su seguro, pues al parecer, una parte del trámite burocrático para hacer valer su seguro, le impide ser sometida a la operación de columna vertebral que necesita de manera urgente.

“Viajé a la Ciudad de México con la esperanza de que me operaran el día de hoy. Sin embargo, necesito una segunda valoración por parte de uno de los doctores de la aseguradora (…)“, explicó la hermana de Apio Quijano.

Agregó: “Es una operación de columna a la cual tengo mucho miedo. No es algo que quiero hacer, no es algo que tengo tiempo, tampoco. Tengo que estar trabajando”, detalló la también ex diputada.

“Les pido, por favor, que me ayuden. Que vengan, que me manden a su doctor. Mándenmelo porque no puedo ir, no puedo caminar”, solicitó, destacando así que su padecimiento afecta actividades de su día a día.

Enfatizó que su intención es continuar con el proceso como está establecido, pues no busca evitar la segunda evaluación médica obligatoria, pero que necesita la facilidad de que el doctor se acerque a ella para agilizar el proceso y que sea operada a la brevedad.

“Entiendo que hay procesos y no se trata de romperlos es solo entender que no todos somos especialistas en seguros, simplemente confiamos en las personas que si saben“, escribió en su publicación de Instagram.

Los seguidores de la famosa mostraron su apoyo y le desearon una pronta respuesta por parte de su seguro médico, además que tenga una pronta recuperación para que pueda regresar a los escenarios con su salud en el mejor estado posible.

Cabe mencionar que Federica Quijano no mencionó qué fue lo que le pasó con exactitud o cuál es el motivo por el que necesita la operación en la columna, sin embargo, se trata de un proceso delicado que sin lugar a dudas, es vital para la salud y el estilo de vida de la cantante.