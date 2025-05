Survivor México 2025: ¿Quién gana hoy 6 de mayo?

Los participantes de Survivor México 2025 regresan al juego luego de todo que ha pasado en estos días, en los que Beng Zeng salió eliminado y tras conocer a los verdaderos infiltrados en cada equipo Héroes vs Villanos.

¿Quien gana la recompensa en Survivor México?

De acuerdo con las estadísticas, el equipo ganador de la recompensa y los suministros serían los Villanos, porque han demostrado una gran recuperación después de que Sargento logró llevarse la pasta en la primera negociación de capitanes.

Sin embargo, los Héroes señalaron que no van a dejarse, que no van a permitir los malos tratos ni a darlos, porque son los “buenos” de la historia, pero aseguraron que ser los buenos no los hace ser “tontos” ni dejados.

¿Qué pasará hoy en Survivor México 2025?

Los Villanos están moviendo su estrategia en el programa, Janette está pidiéndole a Aaron hacer una alianza con personas fieles a la tribu para poder hacer frente al resto del equipo. Aaron dijo que sí va a aceptar, pero que va a jugar a doble bando.

Por otra parte, Janette es expuesta durante la competencia y asegura que lo único que hizo es tratar de empedrar a sus compañeros.

Los Héroes van a tener dificultades para competir esta noche en el juego de hoy, por lo que Esme les pide a sus compañeros ser buenos, pero no dejarse de los malos tratos o actitudes de sus rivales.

Toñita tiene un breve enfrentamiento con John Guts, pues ella le dice que ella logró llegar primero a la parte de la prueba donde tienen que sacar una estructura y le exige que la deje sacarla porque ella llegó primero y por lo tanto él tiene que esperarse, pero como se sabe John es de los hombres más impulsivos y agresivos del programa y termina gritándole terriblemente a la exacadémica.