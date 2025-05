Confundida como la Amante: ¿Dónde ver esta serie sobre una mujer humillada que impide una boda?

La serie Confundida como la Amante, en inglés llamada Mistaken as the Mistress, gira en torno a una intensa y caótica historia familiar marcada por malentendidos, traiciones y revelaciones dramáticas. Vivian, deseosa de no perderse la boda de su hijo Noah, decide regresar a casa antes de lo previsto.

Sin embargo, su llegada desata una serie de eventos inesperados cuando Mia, la prometida de Noah, la confunde con una amante secreta y decide tomar represalias. Movida por los celos y la ira, Mia somete a Vivian a abusos y maltratos en un intento por darle una “lección”.

La desaparición de Vivian alerta a Noah, quien pronto descubre la verdad detrás del malentendido y rescata a su madre, visiblemente afectada. A raíz del incidente, todos los implicados son interrogados, y Mia intenta salvarse asegurando estar embarazada de Noah. Esto lleva a que Vivian y Noah exijan una prueba de ADN para confirmar su versión.

En un intento por ganarse a la abuela Catherine, Mia termina revelando su falsedad al ser descubierta entregándole regalos de cumpleaños fraudulentos. Catherine, indignada, prohíbe la boda.

En su desesperación, Mia intenta envenenar a Vivian, pero es obligada a probar su propia trampa. Finalmente, la verdad sale a la luz cuando el verdadero padre del bebé aparece, exponiendo sus mentiras. Así, la familia Harper se reúne, dejando atrás la traición y evitando un matrimonio poco conveniente para la reputación de Noah.

¿Dónde ver Confundida como la Amante?

La serie Confundida como la Amante, en inglés llamada Mistaken as the Mistress está disponible dentro del catálogo de ReelShort, una plataforma de entretenimiento en formato vertical accesible tanto desde su sitio web oficial como mediante su aplicación gratuita para dispositivos móviles.

Para disfrutar de la serie completa, es necesario contar con una suscripción activa. No obstante, los primeros 12 episodios —de un total de 64— pueden verse gratuitamente.

Aunque la producción fue realizada originalmente en inglés, ReelShort ofrece la opción de cambiar el idioma desde el menú de configuración. Además, brinda la posibilidad de activar subtítulos en español, lo cual facilita la experiencia para los usuarios de América Latina.

Por otro lado, algunos capítulos de esta serie sobre una madre humillada por su nuera han sido compartidos en redes sociales como YouTube y TikTok. En dichas plataformas, los episodios están disponibles en su idioma original, pero no permiten activar subtítulos, lo que puede dificultar su comprensión para quienes no dominan el inglés.

Otras historias que te pueden gustar:

Gran Esposo Malo, ¡Por Favor Despierta!: Narra la historia de Clara Mitchell, una joven que acepta casarse con el multimillonario Adrian Lewis para salvar la vida de su abuelo gravemente enfermo. En un acuerdo desesperado, Clara se convierte en la “novia de reemplazo” de la familia Lewis, vendiéndose por la cifra de cinco millones de dólares, con la condición de darles un heredero. Sin embargo, hay un pequeño problema: Adrian Lewis está en coma.

Secuestrada por el Diablo: La serie sigue la historia de Mía Parker, una joven que es secuestrada el día de su boda por un despiadado traficante de armas. Además, descubre que su novio no es el hombre perfecto que pensaba. A pesar de la violencia y el abuso que sufre, Mía desarrolla una relación compleja con su captor, quien intenta ganarse su afecto a toda costa.