¿Quién es Nicolás Buenfil, hijo de Erika Buenfil y cuál es la polémica sobre sus preferencias? | VIDEO

Nicolás, el hijo de Erika Buenfil, ha sido protagonista de varias especulaciones desde hace tiempo, en referencia a sus preferencias sexuales y si forma parte o no de la comunidad LGBT+.

El joven ha decidido dar un paso al frente y habló de manera directa sobre los rumores de su orientación sexual, dejando claro que su perspectiva es dejar de especular de estos temas desde el morbo.

Nicolás habla de su orientación sexual

El hijo de Erika Buenfil fue abordado por la prensa durante el estreno de la nueva película de su mamá, donde le cuestionaron sobre los rumores que rodean su orientación sexual y se mostró bastante directo y serio al hablar al respecto.

“No me molesta para nada, yo sé lo que soy, yo sé mi preferencia sexual y ahora sí que no les incumbe. Me gusten o no, no entiendo por qué sería una forma de atacar a alguien”, precisó tajante.

El joven mencionó que los rumores vienen de extraños en redes sociales, desacreditándolos: "Si me gustan qué y si no me gustan qué. Desgraciadamente hay gente que está comentando detrás de una pantalla y no saben en realidad detrás de cámaras cómo es la persona”, señaló.

"No es de su incumbencia": Nicolás Buenfil reacciona a las críticas que ha recibido por su orientación.😌🤯#VLA 📺 Lunes a viernes, 8:55 a.m.#AztecaUNO EN VIVO 👉🏼 https://t.co/gQ6ToBhlaQ 📲💻 pic.twitter.com/I2A9x67W14 — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) May 7, 2025

¿Quién es Nicolás de Jesús Buenfil, hijo de Erika Buenfil?

Nicolás Buenfil es el único hijo de Erika Buenfil, a quien tuvo con el hijo del ex presidente de México, Ernesto Zedillo Jr.

El joven nació en 2005, por lo que actualmente tiene 20 años de edad. Antes de su nacimiento, su madre decidió criarlo sola, pues cuando tenía 5 meses de embarazo, Zedillo Jr. se comprometió con Rebeca Saenz.

El joven comparte su vida a través de redes sociales y también acompaña a Erika Buenfil de manera recurrente, mostrando así la excelente relación que han logrado crear como madre e hijo. Hace un año, se dio a conocer que el joven también busca compartir con su padre y sus medias hermanas.