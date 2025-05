Tío Piernas Largas y Yo, ¿Dónde ver el drama de una joven con una segunda oportunidad para vengarse?

La serie Tío Piernas Largas y Yo explora temas de traición familiar, segundas oportunidades y la lucha por la redención al contar una ficción de una joven que renace años antes de su muerte para cambiar su destino.

¿De qué trata Tío Piernas Largas y Yo?

Tío Piernas Largas y Yo sigue la historia de Noa Pérez. Ella es la hija biológica de la familia Pérez, quien es secuestrada por su hermana adoptiva, Laura Pérez.

En un intento por probar a quién le importa más su familia, Laura incendia un depósito. En el momento de peligro, los padres y hermanos de Noa eligen salvar a Laura, dejando a Noa a su suerte.

Antes de morir, Noa ve a su tío llegar para rescatarla. Al abrir los ojos, se da cuenta de que ha renacido tres años atrás. Esta vez, Noa está decidida a cambiar el rumbo de su vida.

A medida que Noa intenta reescribir su destino, enfrenta desafíos que pondrán a prueba su determinación y su capacidad para perdonar.

¿Dónde ver Tío Piernas Largas y Yo?

La serie está disponible en la plataforma Goodshort. Tiene 89 episodios en total y puedes ver los primeros 11 capítulos de manera gratuita en el sitio antes de tener que comprar el resto de la historia.

Una alternativa es buscar la serie en inglés, cuyo título es Rescued by My Uncle: A Second Chance. Se encuentra disponible en la plataforma de Dailymotion, así como en YouTube.

Otras series que te pueden gustar

Estas son algunas otras series y dramas que podrías disfrutar si te gustan las historias intensas, llenas de drama, cambios y romance.

Atada al Multimillonario Bastardo: Celine Anderson es una aspirante a pintora que descubre la traición de su novio Daniel con su media hermana, Bella, durante un banquete. A modo de venganza, Celine besa por impulso a un desconocido, quien resulta ser Theodore Kane, un importante inversionista en arte y multimillonario.

Matrimonio inesperado: con un magnate: Candela Pérez, una joven que es considerada como la hija ilegítima de la familia Pérez. Para costear el tratamiento médico de su madre, Candela acepta casarse en lugar de su hermana con un hombre que aparentemente es un exconvicto sin recursos, sin saber que oculta un secreto.

Reavivar el amor perdido: La segunda oportunidad en el destino: Sonia es una mujer que dedicó años de su vida a un matrimonio sin amor, siendo ignorada y despreciada por su esposo, Chris. Durante siete largos años, Sonia vivió a la sombra del pasado de Chris, sin recibir ni cariño ni respeto, hasta que se entera que nunca fue la mujer de su vida.