¿Se parecen? Confunden a Omar Chaparro con Eugenio Derbez y así reaccionan los actores | VIDEO

Omar Chaparro protagonizó un divertido momento con una señora en un restaurante de Oaxaca, que se ha hecho viral por la extraña confusión de la vendedora, que al ver al artista pensó que se trataba de Eugenio Derbez.

A través de sus redes sociales, el propio Omar Chaparro compartió lo que sucedió cuando fue confundido con Eugenio Derbez y como logró hacer del incómodo momento, algo más divertido a través de su reacción que se está haciendo viral.

Confunden a Omar Chaparro con Eugenio Derbez

A través de su cuenta de Instagram, podemos ver al también cantante en un puesto de quesadillas mientras come a gusto con su pareja en San Lorenzo Albarradas, Oaxaca. De pronto, comienza a hablar con la vendedora del local, Verónica.

Ella asegura que lo reconoció por la voz y que se trata del mismísimo Eugenio Derbez. “La verdad todos (sus personajes me gustan) que yo he visto, todos me encantan; me gusta mucho ver ese tipo de programas y es un placer tenerlo acá en nuestro humilde local”, dijo la mujer, muy segura de si misma.

Ante esto, él imita un poco la voz de Eugenio con personajes como El Longe Moco antes de revelarle que en realidad no es Eugenio, sino Omar Chaparro, pidiéndole a la mujer que no se vaya a apenar por la confusión.

El público en redes sociales reaccionó con mas comentarios divertidos, siguiendo el chiste de que Omar Chaparro era en realidad Eugenio Derbez.

"Y ni pa’ qué quitarle la ilusión“.

“Qué cambiada se ve Alessandra“.

“Eugenio, estás bien cambiado. Te miras más joven“.

"Yo si pensé que @ederbez había conducido Love is Blind México“.

“Para qué le dices que eres Omar, te van a cobrar la comida“.

Eugenio Derbez reacciona a la confusión con Omar Chaparro

Después de que el momento se hizo viral, el productor apareció en un video de Instagram, donde realizó una parodia a la situación, donde dice: “Oigan, estoy aquí comiendo y de repente, estamos en Los Ángeles, y Elvia que cocina muy rico ya me reconoció por la voz, yo creo”, menciona.

Sigue la misma secuencia de situaciones, antes de que Derbez mencione: “No soy Omar Chaparro”, dice Derbez interrumpiendo a la mujer que pregunta, “¿cómo?”. “Soy Eugenio Derbez”, e inmediatamente después la mujer agrega: “Entonces no le doy la comida” y el clip se corta.