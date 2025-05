María Becerra cancela su gira por problemas de salud: ‘Estoy recuperándome de a poco’

La cantante argentina María Becerra ha decidido cancelar su gira por Norteamérica y España debido a complicaciones de salud. A través de un comunicado en sus redes sociales, informó que, por indicaciones médicas y motivos de salud, se ha decidido cancelar los shows anunciados hasta el momento y posponer toda la agenda promocional.

La artista fue operada de urgencia el 24 de abril a raíz de un segundo embarazo ectópico que puso en riesgo su vida. Gracias a la rápida intervención médica, fue dada de alta de la clínica Zabala, en Buenos Aires, Argentina a los pocos días.

“La prioridad absoluta es cuidar la salud de María Becerra, quien actualmente no puede realizar viajes prolongados ni asumir esfuerzos físicos significativos, condiciones que impiden ofrecer los espectáculos con el nivel de entrega y excelencia artística que el público merece", dice el comunicado publicado vía historias de Instagram.

Entre los eventos cancelados se encuentran su actuación en Lucena el 18 de julio y en el Festival Boombastic de Estepona el 24 de julio. Aún no se confirma si participará en el Coca-Cola Music Experience en septiembre.

Horas antes del anuncio, María Becerra había hecho un pedido a sus fans mediante una historia de Instagram: “Estoy buscando personal trainer. Me recomiendan perfiles? Busco una persona profesional que pueda venir a domicilio, tener videollamadas, armarme clases grabadas, etc. No hago canjes, siempre pago lo que corresponda”.

Becerra colocó una opción para que sus seguidores le compartan perfiles de profesionales y más abajo aclaró: “Como saben estoy recuperándome de a poco físicamente. Perdí fuerza, elasticidad, mucha masa muscular. Necesito a alguien que tenga muchos conocimientos, tengo que empezar muy de a poco a moverme”, continuó.

A pesar de estos contratiempos, la artista continúa trabajando en su música. Su canción “Ramen para dos”, en colaboración con Paulo Londra, fue reprogramada para su lanzamiento el 8 de mayo. Además, está buscando un entrenador personal para recuperar su condición física de manera gradual y profesional.

María Becerra agradeció el apoyo de sus seguidores y reafirma que su salud es la prioridad. Su equipo y ella están comprometidos en su proceso de recuperación para poder retomar sus actividades profesionales en el futuro cercano.