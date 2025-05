Bésame más duro y ámame más profundo, ¿Dónde ver el drama chino completo?

Bésame más duro y ámame más profundo es un drama chino en el que conocemos la historia de Sara Suárez, una gerente de hotel que tras enterarse de una traición, toma una decisión que la lleva por un camino impredecible.

¿De qué trata Bésame más duro y ámame más profundo?

La serie Bésame más duro y ámame más profundo narra la historia de una mujer que descubre la infidelidad de su esposo y decide vengarse cuando se involucra con un hombre al que no debía acercarse.

Bésame más duro y ámame más profundo ı Foto: Especial

Lo que comenzó como una noche de pasión se convierte en una obsesión por parte de él, que los lleva a repetir sus encuentros noche trasnoche.

A medida que la trama avanza, la protagonista se enfrenta a las consecuencias de sus decisiones, explorando temas de traición, venganza y deseo.

¿Dónde ver Bésame más duro y ámame más profundo?

La serie de la plataforma de Goodshort cuenta con 85 episodios en total. En este sitio web, los primeros 10 episodios los puede ver de manera gratuita antes de tener que comprar el resto de la historia.

También puedes encontrar la serie por su nombre en inglés, Kiss Me Harder and Love Me Deeper, en la plataforma de Dailymotion. Podrás encontrar la historia completa en formato de película.

Otras series

Estas son algunas otras series que te podrían gustar:

De esposa fea a una belleza: ¡el cambio que sorprende al mundo!: Cecilia es una joven humilde que se ve obligada a casarse con el anciano Fuentes, un hombre paralizado, para salvar a su abuela. Durante un año, Cecilia vive el maltrato de la familia Fuentes. Sin embargo, su vida da un giro inesperado cuando Santiago, el CEO de la familia, regresa al país.

Amarte Antes de Atardecer: Elena, la legítima heredera de la familia Vargas, quien es traicionada por su hermana adoptiva, Nuria, y expulsada de su hogar. Tras renacer, Elena utiliza sus recuerdos para encontrar tesoros y obtener fondos, invirtiendo en proyectos que compiten directamente con los de los Vargas

Ha Caído el Hombre Dominante: Anita es una joven que se ve obligada a tomar una decisión desesperada para salvar a su hermana enferma. Sin recursos económicos para costear el tratamiento médico, vende su virginidad a un desconocido llamado Carlos a cambio de una considerable suma de dinero.