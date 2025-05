¿Qué significa ‘ya me ondié’, lo que dijo Valeria Márquez durante su en vivo?

La muerte de Valeria Márquez sorprendió al país, pues su fallecimiento ocurrió durante una transmisión en vivo en la red social de TikTok, donde la influencer conversaba con sus seguidoras de manera normal mientras esperaba un extraño paquete.

Entre las especulaciones que rodean al caso, se encuentra aquella que menciona que Valeria Márquez presintió su muerte minutos antes de que esto ocurriera y hasta quiso irse del lugar, pero una de sus amigas le insistió en permanecer en el lugar.

Valeria Márquez segundos antes de que la mataran ı Foto: Redes sociales

‘Ya me ondié’, la frase por la que dicen que Valeria Márquez presintió su muerte

Durante su directo, la joven se mostró bastante pensativa e inquieta, contando que una persona había ido al salón más temprano para entregarle un paquete, pero que no quiso que se lo recibiera otra persona que no fuera ella, quien no se encontraba en el lugar.

La joven señaló que tenía dolor de cabeza y hasta cuestionó si quizás la persona que la había buscado la querían matar o a agredir de algún modo. En un momento, la joven mencionó que terminaría con el directo para irse.

“Yo creo que ya me voy a ir porque ya me ondié”, dijo. Esta palabra quiere decir que una cosa no te cuadra o sientes que algo está mal, como en este caso la joven presintió que podía estar en peligro.

El motivo por el que la joven se quedó fue porque su amiga Vivian de la Torre le habría insistido en que lo hiciera e incluso, le mandó unos regalos que ella recibió bastante contenta, aunque no dejó de tener una expresión de preocupación en el rostro.

En ese sentido, Valeria recibió un café de Starbucks y un peluche de cerdito que recibió con mucho gusto y felicidad, presumiendo que incluso su amiga “estaba enamorada de ella”.

A los pocos minutos de que ocurriera el asesinato, Valeria Márquez incluso se despidió de sus seguidoras. “Ya me voy”, comenzó a decir, cuando le llegaron mensajes, uno de ellos de su amiga que le pidió que se quedara, pues quería “ver su cara”.

Después de eso, la joven fue asesinada durante el directo y otra de sus amigas, Erika, cerró el directo con una expresión seria. Esto generó todo tipo de señalamientos contra las amigas, pues muchos suponen que ellas estuvieron involucradas en el crimen y piden que sean investigadas.