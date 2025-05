The Last of Us: ¿Dónde y a qué hora ver el capítulo 6 de la temporada 2?

The Last of Us

Se estrenará el capítulo 6 de la segunda temporada de The Last of Us, la exitosa serie de HBO basada en el popular videojuego homónimo de Naughty Dog. El capítulo, titulado “Scars”, se presentó a las 19:00 horas (centro de México) tanto en televisión como en la plataforma de streaming HBO Max.

Este episodio ha captado gran atención por centrarse en el desarrollo emocional de Ellie Williams, interpretada por Bella Ramsey, y su vínculo con Dina, personaje encarnado por Isabela Merced. Ambas atraviesan momentos clave en su travesía, en medio de un entorno hostil marcado por la constante amenaza de los infectados.

Uno de los aspectos más destacados del capítulo fue la aparición de esporas del hongo Cordyceps, un elemento fundamental en el videojuego original, pero que hasta ahora había estado ausente en la adaptación televisiva.

La presencia de las esporas representa no solo un peligro físico, sino también una carga emocional para Ellie, quien comienza a enfrentar con mayor profundidad las consecuencias del virus y de sus decisiones.

The Last of Us, temporada 2

Al mismo tiempo, la serie retoma elementos del juego The Last of Us Part II, en particular el enfoque narrativo centrado en la pérdida, la venganza y la dualidad moral de los personajes.

La segunda temporada de The Last of Us consta de siete episodios en total. El próximo capítulo, que será el cierre de esta entrega, se estrenará el domingo 25 de mayo de 2025. Se espera que el desenlace deje varias interrogantes resueltas, pero también plantee nuevas tensiones para una tercera temporada ya confirmada por HBO.

“Scars” ha sido elogiado por su dirección artística, las actuaciones de Ramsey y Merced, y por cómo combina acción con momentos introspectivos. Los fanáticos han compartido en redes sociales teorías y reacciones, especialmente por el giro emocional que toma la historia. La cuenta oficial de HBO Max invitó a los espectadores a no perderse “uno de los episodios más intensos de la temporada”.

Para seguir la serie, los usuarios pueden sintonizar HBO en su canal de paga o acceder mediante suscripción a HBO Max. Además, el servicio permite ver los capítulos anteriores bajo demanda, ideal para quienes deseen ponerse al día antes del gran final.