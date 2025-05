Fabián Lavalle ‘Fabiruchis’ sufre un fuerte accidente que pone en riesgo su salud y es hospitalizado

Fabián Lavalle, conocido en el mundo del espectáculo como Fabiruchis, sufrió un accidente doméstico que requirió su hospitalización de emergencia pues tras dicho incidente no pudo caminar.

El conductor del programa de televisión Chismorreando relató en una llamada telefónica a sus colegas y audiencia que, tras estacionar su automóvil y salir nuevamente a la calle para realizar una compra cercana, tropezó y cayó al suelo, lo que afectó una de sus piernas. Aunque inicialmente temió haberse fracturado la pierna o la cadera, los estudios descartaron estas lesiones.

“Ya no me pude levantar”, expresó durante la entrevista. Agregó que “el dolor es terrible, no se lo deseo a nadie”.

Los médicos diagnosticaron una fisura en el fémur, una condición que, según explicó, resulta “muy incómoda” y requiere reposo absoluto. Lavalle deberá permanecer inmovilizado durante al menos tres semanas, utilizando una andadera para sus traslados con el objetivo de evitar forzar la pierna afectada.

Durante este tiempo, estará ausente de su programa, pero agradeció la preocupación de sus colegas y seguidores, quienes han estado atentos a su estado de salud.

¿Quién es Fabián Lavalle ‘Fabiruchis’ quien sufrió un fuerte accidente que puso en riesgo su salud y fue hospitalizado?

Fabián Lavalle, mejor conocido como Fabiruchis, es un reconocido conductor y periodista de espectáculos mexicano, nacido el 7 de abril de 1959 en la Ciudad de México. Su verdadero nombre es Javier Porras Kuri, pero adoptó el seudónimo Fabián Lavalle por sugerencia de su padre, quien le pidió no usar su apellido real en el medio artístico.

Comenzó su carrera en la década de 1980 en teatro, participando en la obra Naná junto a Irma Serrano. Más adelante, incursionó brevemente en la música, aunque no tuvo gran éxito. Su consolidación en los medios llegó en 1993 al integrarse al programa radial Todo para la Mujer con Maxine Woodside, lo que abrió las puertas a su carrera como conductor en televisión.

A lo largo de los años ha trabajado en programas como De Boca en Boca, Hoy, Chismorreo y El Cielo y el Infierno en Tlnovelas. También ha participado en telenovelas como Abrázame Muy Fuerte y Cartas sin Destino. En 2007 fue víctima de una agresión que lo alejó temporalmente de los reflectores.

Pese a controversias, Fabiruchis ha sabido mantenerse vigente como una figura clave del entretenimiento en México, destacando por su estilo directo y carismático en la televisión y, actualmente, en programas de radio.