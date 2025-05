¿Por qué acabó el podcast Se Me Subió el Muerto?, estas son las razones

Alex Quiroz, Iván Mendoza y Solín anunciaron el fin del podcast Se Me Subió el Muerto.

El podcast Se Me Subió el Muerto, conducido por los comediantes Iván Mendoza, Alex Quiroz y Solín llegará a su fin, así lo anunciaron sus protagonistas el 20 de mayo de 2025.

Durante cinco años, Me Subió el Muerto combinó relatos paranormales con un toque de comedia, creando una experiencia única para sus oyentes.

El programa se destacó por leer historias enviadas por la audiencia, añadiendo comentarios humorísticos que aliviaban la tensión de los relatos y la dinámica entre los tres anfitriones fue clave en el éxito del programa.

Se Me Subió el Muerto. es un podcast que realizaron por cinco años Alex Quiroz, Iván Mendoza y Solín. ı Foto: YouTube

Cada uno aportaba su estilo particular, creando una química que mantenía a los oyentes enganchados episodio tras episodio.

Además, la inclusión de invitados especiales y la interacción constante con la audiencia a través de redes sociales fortalecieron la comunidad del podcast.

La dinámica del podcast permitió que se convirtiera en un referente del género en México, acumulando más de 300 episodios.

Alex Quiroz, Iván Mendoza y Solín explicaron en el último episodio por qué el podcast Se Me Subió el Muerto ya no seguirá más. ı Foto: YouTube

¿Por qué se separa Se Me Subió el Muerto?

Iván Mendoza, Alex Quiroz y Solín, los conductores del podcast Se Me Subió el Muerto anunciaron la conclusión del podcast, citando compromisos personales y profesionales que dificultaban la continuidad del proyecto.

“Por temas personales y proyectos personales, se nos ha ido dificultando grabar el programa en las últimas semanas y se nos va a dificultar mucho más y no queremos entregarles menos de lo que siempre hemos entregado”, dijo Iván Mendoza en la transmisión del último episodio.

“Es completamente verdad, no es ninguna estrategia para que voten por nosotros (en su nominación a los premios Spotify), ni nada de esas cosas extremas”.

A pesar de que el podcast acabará aseguraron que la gira en curso se mantendría, con las fechas de las presentaciones que tenían pactadas hasta noviembre, por varias ciudades en México, así como por países de Latinoamérica y Estados Unidos.

El único cambio en la gira es que ahora será la “Gira del Adiós”.

Las presentaciones serían grabadas y compartidas en su canal de YouTube, permitiendo que los seguidores continúen disfrutando de su contenido.

“Solamente les queremos decir que todo bien acá, pero que ya no vamos a poder grabar episodios, no sabemos si en algún futuro…, pero por ahora queremos irnos con episodios chidos que no vaya decayendo el proyecto”

¿Quién es Iván Mendoza?

Iván Mendoza es un comediante mexicano conocido por su estilo directo y humor negro.

Antes de Se Me Subió el Muerto, participó en programas como Comedy Central Stand-Up y realizó giras nacionales con sus espectáculos de stand-up.

Su experiencia en la comedia le permitió liderar el podcast, aportando una perspectiva única a las historias narradas.

¿Quién es Alex Quiroz?

Alex Quiroz es un comediante y actor mexicano que ha destacado en la escena del stand-up nacional.

Conocido por su participación en obras de teatro y programas de comedia, Quiroz aportó al podcast su capacidad para dramatizar y dar vida a los relatos, enriqueciendo la experiencia auditiva de los oyentes.

¿Quién es Solín?

Solín es un comediante mexicano que ha ganado reconocimiento por su participación en diversos proyectos de comedia.

En Se Me Subió el Muerto, su estilo relajado y comentarios espontáneos ofrecieron un equilibrio perfecto entre el humor y el suspenso, convirtiéndolo en una pieza clave del trío de conductores.

¿Cuál es el último episodio de Se Me Subió el Muerto?

Se Me Subió el Muerto cuenta con más de 300 episodios disponibles en plataformas como Apple Podcasts, Spotify y Amazon Music.

Además, su canal de YouTube ofrece grabaciones de episodios en vivo y contenido adicional.

Las presentaciones en vivo de su gira actual también se están grabando y compartiendo en este canal, permitiendo a los seguidores continuar disfrutando del contenido.

El podcast fue producido por Putzul Brizuela y grabado en México, con una duración promedio de 50 minutos por episodio.

Su enfoque en relatos de terror con un giro humorístico lo convirtió en un favorito entre los oyentes que buscan entretenimiento con un toque escalofriante.