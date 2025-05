La cantante Majo Aguilar, heredera de la dinastía Aguilar, ha preocupado a sus seguidores tras cancelar su participación en el programa matutino Sale El Sol debido a un problema de salud.

A través de un mensaje de voz enviado al programa, Majo Aguilar informó que dio positivo a la prueba de influenza y, por respeto a su audiencia y al equipo del programa, decidió no presentarse.

En sus palabras: ”Mi gente linda de Sale El Sol estoy muy molesta. Esto no se puede prevenir, salí positiva a la prueba de influenza, ya saben que me gusta mucho estar en su programa, no es ético ir así“.

¿Qué le pasó a Majo Aguilar? Este es su estado de salud

La intérprete de canciones como “Quiero un amor”, “No voy a llorar” y “Amor ilegal” expresó su deseo de reprogramar su aparición en el programa y pidió disculpas a sus seguidores y al equipo de Sale El Sol. Comentó que se encuentra en reposo para recuperarse y poder retomar sus actividades con energía renovada.

Tengo que descansar y sentirme bien, les mando un abrazo, espero podamos reprogramar, sería la más feliz y de nuevo una disculpa, nadie quiere enfermarse Majo Aguilar, cantante



¡Majo Aguilar nos comparte en exclusiva que dio positivo a influenza y no podrá estar con nosotros en #SaleElSol! 💃🏻🚨☀️📺 #SaleElSol pic.twitter.com/guoFmvDoZq — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) May 21, 2025

Este incidente se suma a situaciones recientes que han afectado la agenda de Majo Aguilar. En marzo de 2025, solicitó donadores de plaquetas para su sobrino de siete años, quien lucha contra la leucemia. La solicitud llegó días después de que la cantante fuera criticada por no presentarse en un concierto en Morelos, generando controversia.

A través de un video, la intérprete compartió detalles sobre la situación de su familiar y la importancia de la donación. También pidió ayuda para difundir el mensaje y publicó los requisitos para quienes deseen donar.

Además, fue elegida para interpretar el Himno Nacional Mexicano en la pelea entre Saúl Canelo Álvarez y William Scull, programada para el sábado 3 de mayo en Arabia Saudita. Para cumplir con este compromiso, Majo canceló su participación en el evento Viva la Fiesta en Odessa, Texas, previsto para el 2 de mayo.

A pesar de estos contratiempos, Majo Aguilar continúa siendo una figura destacada en la música regional mexicana. Recientemente, se presentó en la ExpoGan Sonora, donde interpretó clásicos de la música ranchera como “Cucurrucucú paloma”, “Échame a mí la culpa” y “Amor eterno”.

Durante su actuación, dedicó la canción “Cielo Rojo” a su abuela, la icónica Flor Silvestre, compartiendo con el público la profunda conexión emocional que tiene con la música ranchera y su legado familiar.

Los seguidores de Majo Aguilar esperan su pronta recuperación y regreso a los escenarios, confiando en su profesionalismo y dedicación a su arte.