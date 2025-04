Majo Aguilar reclama a Venga la Alegría por cambiar sus declaraciones: ‘Es un tema muy sensible’ | VIDEO

Majo Aguilar, cantante y compositora mexicana, expresó su molestia en redes sociales tras la manipulación de sus declaraciones por parte del programa matutino Venga la Alegría.

La artista, conocida por su respeto hacia los medios, denunció que el programa editó una cápsula en la que se le preguntó sobre una supuesta demanda de Cazzu a su prima Ángela Aguilar.

En la grabación original, Majo Aguilar respondió: “Yo no tengo nada que opinar”, manteniéndose al margen de la polémica. Sin embargo, el programa alteró la edición, insertando la pregunta: “¿Colaborarías con tu prima Ángela Aguilar?”, generando la impresión de que la cantante evitaba colaborar con su familiar.

Majo Aguilar exhibe a Venga la Alegría por cambiar sus declaraciones y mentir

A través de un video en TikTok, Majo Aguilar aclaró la situación, indicando que su respuesta original correspondía a otra pregunta distinta.

En su mensaje, expresó: “Yo no dije eso... esa respuesta es de otra pregunta que me hicieron. Ustedes saben, queridos medios, que me pueden hacer las preguntas que quieran. Nadie de mi equipo les ha dicho ‘de esto no le pueden preguntar’, pero lo único que les pido, es que en la nota pongan la respuesta que di sobre la pregunta”.

La cantante, reveló detalles sobre la pregunta que le hicieron y su respuesta. “¿Por qué dije ‘Yo no tengo nada que opinar’? Porque la pregunta era que supuestamente un familiar mío iba a poner una demanda para que su marido no se acercara a una bebita. Y lo tengo que decir así porque es un tema muy sensible y hay que ser muy respetuosos con eso. No tengo nada que opinar”, explicó.

Además, subrayó la falta de ética del programa al afirmar: “Creo que es muy desleal que acomoden las respuestas de otras preguntas... no solo es desleal, eso es mentir”. Finalizó su mensaje reiterando su deseo de enfocarse en su música y mantener su integridad profesional.

Majo Aguilar es reconocida por su legado musical, siendo nieta de los artistas Antonio Aguilar y Flor Silvestre. A lo largo de su carrera, ha lanzado álbumes como Mi herencia, mi sangre (2021), Se canta con el corazón (2023) y Mariachi y tequila (2024). Su postura ante los medios refleja su compromiso con la veracidad y el respeto en la industria del entretenimiento.