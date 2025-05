Encarcelado por su niño de oro, ¿dónde ver este drama de traición y redención familiar

Encarcelado por su niño de oro es un drama chino que narra la historia de Yuan Yu, el hijo mayor de la familia Yuan, quien desapareció en su infancia.

Para aliviar su dolor, sus padres adoptaron a Yuan Jun. Años después, Yuan Yu es encontrado, pero la familia favorece a Yuan Jun y lo tratan como el hijo predilecto.

Cuando Yuan Jun incendia un edificio, culpa a Yuan Yu, quien es traicionado incluso por su prometida, Qu Qiushuang, y condenado a diez años de prisión.

Tras su liberación, Yuan Yu enfrenta el rechazo de su familia y descubre que su prometida planea casarse con Yuan Jun.

Descorazonado, Yuan Yu decide alejarse, lo que lleva a la familia Yuan a darse cuenta de la verdad y lamentar sus acciones.

¿Quién es Yuan Yu?

Yuan Yu es el hijo biológico mayor de la familia Yuan.

Tras desaparecer en su infancia, es encontrado años después, pero su familia muestra preferencia por el hijo adoptivo, Yuan Jun.

Yuan Yu es falsamente acusado de un crimen cometido por Yuan Jun y es condenado a prisión durante diez años.

A pesar de su sufrimiento, muestra fortaleza y dignidad al enfrentar el rechazo y la traición, buscando justicia y redención.

¿Quién es Yuan Jun?

Yuan Jun es el hijo adoptivo de la familia Yuan, criado como reemplazo de Yuan Yu.

Cuando Yuan Yu regresa, Yuan Jun se siente amenazado y comete un crimen, culpando a Yuan Yu.

Manipula a la familia y a la prometida de Yuan Yu para mantener su posición, mostrando una personalidad calculadora y egoísta.

¿Quién es Qu Qiushuang?

Qu Qiushuang es la prometida de Yuan Yu. Influenciada por Yuan Jun y la familia Yuan, participa en la conspiración que lleva a Yuan Yu a prisión.

Tras la liberación de Yuan Yu, planea casarse con Yuan Jun, creyendo que él le salvó en el pasado.

Su personaje representa la traición y la influencia de las apariencias sobre la verdad.

Yuan Yu termina decepcionado de su familia y de su prometida. ı Foto: DramaWave

¿Dónde ver el drama chino Encarcelado por su niño de oro?

Encarcelado por su niño de oro está disponible en la plataforma DramaWave, especializada en dramas asiáticos.

La serie puede visualizarse a través de su aplicación oficial, disponible para dispositivos Android e iOS.

DramaWave ofrece acceso gratuito a sus contenidos mediante anuncios, aunque también cuenta con opciones de suscripción para una experiencia sin interrupciones.

Los episodios están subtitulados en varios idiomas, incluido el español, lo que facilita el acceso para una audiencia internacional.

Además, algunos episodios están disponibles en Facebook, lo que permite a los usuarios disfrutar del contenido sin necesidad de registrarse en la aplicación de DramaWave.

Este drama también está disponible en la plataforma DailyMotion con otros títulos en Inglés como “Jailed for their golden boy”, “The decoy son” o “They chose him over blood”.