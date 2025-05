La fórmula perfecta de nosotros, ¿Dónde ver el drama chino completo?

El drama en formato vertical La fórmula perfecta de nosotros, es una serie en la que una mujer despechada por el maltrato de su familia y pareja, se decide casar con un hombre humilde, sin saber que en realidad es un sujeto exitoso.

¿De qué trata La fórmula perfecta de nosotros?

La fórmula perfecta de nosotros es la historia de una joven que es la verdadera hija de una familia poderosa, quien quedó lejos de ella y desamparada.

La fórmula perfecta de nosotros ı Foto: Especial

La mujer sufrió la traición de un hombre mezquino y además, sus padres la iban a vender a un anciano. Con desesperación, se casó con el vendedor de un puesto en la calle para librarse de su horrible destino.

Resulta que el hombre es en realidad un CEO exitoso, rico y encantador. Esto lleva a la mujer a tener la posibilidad de cobrar venganza por lo sucedido y ser la más mimada de todas.

¿Dónde ver La fórmula perfecta de nosotros?

La serie cuanta con un total de 87 episodios que se encuentran disponibles a través de la plataforma Goodshort. En el sitio, puedes ver los primeros nueve capítulos completamente gratis.

Como alternativa, puedes encontrar la historia en inglés como The Perfect Equation of Us. La encontrarás en plataformas como Dailymotion.

Otras series

Después de Renacer, Soy la Reina de la Venganza: Raquel fue abandonada por su madre cuando apenas era una niña y fue adoptada por su abuelo Daniel. 20 años después, sus padres la encuentran y la llevan a casa, pero en verdad su plan es usarla para conseguir un riñón sano para su hijo.

El día que di a luz, me divorcié: Es la historia de Ana Cruz, una mujer que es heredera del Grupo Cruz, quien esconde su identidad para casarse con Pedro, un hombre pobre a quien le da su confianza, sin saber que en realidad es una persona bastante influenciable.

La esposa del capitán: El vuelo perfecto: Rosa es una mujer que tras cuatro años de trabajo duro y estudios a tiempo parcial, está lista para establecerse con su novio Tomás. La desilusión llega cuando ella descubre que su amiga le robó a su pareja, por lo que decide expulsarlos a ambos de su vida y concentrarse en su carrera.