¿Por qué la relación de Farid Dieck y Jessica Fernández está causando polémica?

La relación entre Farid Dieck y Jessica Fernández ha generado controversia en redes sociales tras la publicación de un podcast conjunto en el que ambos compartieron detalles de su historia amorosa. En este episodio, discutieron cómo retomaron su relación después de una ruptura, mencionando que Jessica había estado en una etapa de su vida en la que ya se sentía realizada y no contemplaba regresar con Farid.

Ella expresó: “Me impresiona que haya vuelto contigo, suena muy así, pero no, la neta me impresiona porque yo estaba, ya estaba con mi vida hecha”.

Este comentario fue interpretado por muchos seguidores como una humillación hacia Farid Dieck, lo que desató una ola de críticas en redes sociales. Usuarios cuestionaron la actitud de Jessica, señalando que sus palabras reflejaban una falta de respeto hacia su pareja. Por otro lado, algunos defendieron a Jessica, argumentando que su intención era compartir una experiencia personal y no menospreciar a Farid.

Además, él comentó que Jessica Fernández lo dejaba en visto cuando recién comenzaron a conocerse, pero cuando Farid comenzó a crecer en el mundo de las redes sociales, ella se interesó en él. Los comentarios del público señalan a Jessica como una mujer interesada en el dinero y la fama de su pareja.

[1/7] La ilusión del mérito afectivo es el "estándar moderno" de las relaciones actuales



El caso de #Farid Dieck (creador de contenido) nos dio una #masterclass cruda sobre relaciones modernas: la creencia narcisista de que el afecto se obtiene mediante la acumulación de méritos… pic.twitter.com/tVyQ8n1euq — Demian.eth (@SinclairsEmil) May 27, 2025

Así comenzó la relación de Farid Dieck y Jessica Fernández

La pareja, originaria de Monterrey, México, comenzó su relación en 2022 durante un evento de emprendimiento social. Ambos comparten una carrera en la creación de contenido digital; Jessica es conocida por su podcast Más Allá del Rosa, donde aborda historias de vida de mujeres que han superado obstáculos, mientras que Farid es reconocido por su podcast Relatos y Reflexiones, en el que ofrece análisis que implican filosofía sobre diversos temas culturales.

A pesar de la polémica, la pareja anunció su compromiso en marzo de 2025, compartiendo el momento en redes sociales. La propuesta de matrimonio tuvo lugar en una sala de cine VIP, donde Farid se arrodilló para pedirle a Jessica que se casara con él, a lo que ella respondió emocionada: “¡Obvio sí!“.

La controversia surgió por un comentario de Jessica en un podcast que fue interpretado como una falta de respeto hacia Farid. La pareja continúa adelante con su relación, enfrentando tanto el apoyo como las críticas del público. Hasta el momento, no ha hecho declaraciones al respecto, pero en redes sociales la gente comenta que ella no se merece el amor de Farid Dicek en las publicaciones de Jessica.