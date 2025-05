Caifanes: El país está de cabeza

“El país está de cabeza, está cabrón”, dijo Saúl Hernández, vocalista de Caifanes, durante el concierto de la noche del viernes en el Auditorio Nacional, donde no sólo unió con su música, sino que también lanzó varias reflexiones sobre la situación del México actual.

“Hay que darse cuenta que esto es la unidad, fuerza y así tenemos que mantenernos en nuestras casas, colonias y escuelas, porque a los partidos políticos les vale madre y esta canción es para que nadie te haga daño”, comentó antes de interpretar “Ayer me dijo un ave”.

Saúl Hernández, al centro; Marco Rentería, en el bajo, y Rodrigo Baills, en la guitarra. ı Foto: OCESA

En el concierto, que reunió a 10 mil fans en el Coloso de Reforma, Caifanes demostró por qué es una de las bandas mexicanas más queridas y que logra convocar a personas de diversas generaciones, que cantaron a todo pulmón cada uno de los éxitos que sonaron ayer.

El show comenzó con “Hasta morir” y “La célula que explora”, que enseguida desataron la emoción de los presentes. La energía fue aumentando hasta llegar a “Detrás de ti” con la que los asistente levantaron el puño.

Con uno de sus más recientes temas, “Inés”, Saúl Hernández alertó sobre los suicidios entre la población joven e hizo un llamado para prevenir esta problemática.

“Queremos que no se sientan solos ni abandonados en un mundo donde sienten no pertenecer… Hay que sacarlos a las calles, vamos a caminar, al cine, que no estén adentro con las redes sociales”, dijo.

Caifanes reunió a 10 mil fanáticos en el Auditorio Nacional. ı Foto: OCESA

La agrupación integrada también por Diego Herrera en el teclado; Marco Rentería en el bajo y Rodrigo Baills en la guitarra, entregó una interpretación emotiva de “Dioses ocultos”.

Luego con “Viento”, todos comenzaron a saltar y se entregó totalmente con este tema.

Cuando sonó “Mátenme porque me muero” se escuchó fuerte el grito: “Ya nooooo”.

Así fueron pasando varios de sus grandes éxitos hasta llegar a “Afuera”, tema en el que Saúl Hernández invitó a cantar en el escenario a un niño que se encontraba entre el público. El menor cantó como una gran estrella de rock. Cuando miró al público el pequeño abrió los ojos con sorpresa.

Casi al final del concierto, Saúl Hernández expresó su descontento por el desalojo que hubo esa misma noche en el Multiforo Alicia, como parte de un operativo en el que participaron militares.

“No importa quién fue, entraron y lo clausuraron; no pueden ir contra la libertad de expresión”, dijo.

Hoy Caifanes repite concierto en el Auditorio Nacional, donde se espera que su música vuelva a unir a varias generaciones.

cehr