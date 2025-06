Hijo de Chespirito evade hablar de Florinda Meza previo al estreno de la bioserie

Roberto Gómez Fernández, hijo de Roberto Gómez Bolaño, evadió hablar de Florinda Meza durante la presentación de la bioserie Chespirito: Sin querer queriendo, que se estrenará el próximo 5 de junio en MAX.

Cuando le preguntaron durante la conferencia de prensa cómo fueron las negociaciones para incluir al personaje de Doña Florinda, pero ahora bajo el nombre de Margarita Ruiz se negó a hablar del tema.

@chespirito_rgb ¡Les compartimos un adelanto de la bioserie sobre la vida de Roberto Gómez Bolaños! 📺 Chespirito: Sin querer queriendo, próximamente en @streammaxla Chespirito Bioserie Exclusiva Próximamente ♬ sonido original - Chespirito - Chespirito

“Es algo que aquí, y en ningún lado puedo comentar, no nada más de ella, sino de ninguno de los compañeros, ahora sí que la siguiente pregunta... Es un tema importante, al que ya le dedicaremos su tiempo”, dijo.

Cuando se le preguntó por qué MAX y HBO llevaron el proyecto y no Vix, sólo respondió: “La negociación no la hice yo”.

En la presentación de la bioserie Chespirito: Sin querer queriendo acudió gran parte del elenco, pero una de las grandes ausentes fue Bárbara López, quien encarnará al personaje que evocará a Doña Florinda. Cuando se le preguntó argumentó que la actriz tenía otro compromiso y no pudo asistir.

“El personaje de Doña Florinda está en la serie, lo interpreta Bárbara López, que mi amigo, el Güero Castro, no nos la prestó a nosotros hoy”, dijo.

Después de la conferencia de prensa fue consultado nuevamente por los medios de comunicación sobre Florinda Meza. ¿Está preparado para las demandas que vendrán?, le cuestionaron, pero sólo soltó: “No puedo decir mucho”.

#FOTOS | El cast de la nueva producción de la vida de Roberto Bolaños "Chespirito sin querer queriendo" presentaron la serie que esta próxima a llegar a la plataforma de HBO MAX



📸 : Eduardo Cabrera / @LaRazon_mx pic.twitter.com/wMeDXE657X — La Razón de México (@LaRazon_mx) June 2, 2025

“Tengo un respeto y cariño muy grande por doña Florinda, un reconocimiento de que le debo mucho a mi carrera, a ella. Creo que vamos por buen camino en ese sentido”, expresó brevemente a otra pregunta, pues se lo llevaron rápidamente de la sala donde fue la conferencia de prensa.

En días pasados Florinda Meza, viuda y también heredera de Roberto Gómez Bolaños, declaró: “No estoy contenta (con la bioserie), pero tampoco puedo decir que no me interese. No puedo opinar mucho porque un avance no dice mucho”.