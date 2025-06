Aly Dolly contó en entrevista cómo inició su relación con Alex Marín

Aly Dolly, es una joven creadora de contenido, que ha ganado más popularidad a partir de la detención del productor de contenido para adultos, Alex Marín.

El productor de cine y actor para adultos fue detenido el 28 de mayo en Puerto Vallarta, Jalisco, por trata de personas y explotación sexual a una menor de edad y en un principio los seguidores de Marín especularon que Aly dolly habría sido quien lo denunció.

Debido a su apariencia juvenil en redes sociales se creía que Aly Dolly era menor de edad, pero ella ha aclarado que tiene 20 años.

Alex Marín detenido ı Foto: Especial

En diciembre de 2023 en el podcast “El Rey de Monterrey” en Youtube Aly Dolly, que en ese tiempo se hacía llamar “Alygar” compartió que dos creadores de contenido para adultos con los que le gustaría colaborar eran Karely Ruiz y Alex Marín.

En la entrevista Aly Dolly dijo que ya estaba en contacto con Alex Marín y estaban en pláticas para colaborar.

“Cuando lo contacté fue por llamada y su me dijo no pues te vas a tener que venir a Guadalajara y le dije es que yo tengo acá mi vida, osea acá estudio, acá trabajo. Me preguntó ¿y tienes novio?, le dije sí”, dijo durante la entrevista.

“Bueno entonces así no, dijo. Igual cuando tenga chance de ir a Monterrey ya hacemos algo, colaboramos o nos vemos y pues está pendiente”, platicó.

Aly Dolly es una creadora de contenido para adultos vinculada con Alex Marín. ı Foto: Instagram

Meses después en redes sociales de Alex Marín apareció un video con Aly Dolly y él invita a sus fans para que la siguieran por redes sociales.

Tras la detención usuarios de redes sociales especulaban si ella era la menor de edad con la que Alex Marín había tenido una relación y por la que fue detenido, pero ese rumor fue desmentido.

Aly Dolly, cuyo nombre real no ha sido revelado públicamente, se dedica profesionalmente a la creación de contenido digital, incluyendo material explícito en plataformas como OnlyFans.

Otra de los nombres sobre el que se especulaba era sobre quién había puesto la denuncia era Kristal de Santos, que anteriormente era conocida en el ámbito del entretenimiento para adultos como Lesly Marín.

Mientras que Alex Marín en una audiencia el 2 de junio fue vinculado a proceso por el presunto delito de trata de personas y explotación en contra de una menor de edad.

El productor permanecerá en prisión durante todo su proceso.

De acuerdo con medios de información quién está vinculada con la demanda de Alex Marín sería Giselle Montes, una de las ex novias del productor.