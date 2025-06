Farick Dieck y su mensaje a Jéssica Fernández en medio de la polémica por “Red Flags” y “Migajero”

En medio de la controversia que viven los creadores de contenido Farid Dieck y Jessica Fernández por su relación, él le dedica un emotivo mensaje a ella durante la entrega de los premios “Spotify Podcast Awards”.

La polémica en redes sociales empezó cuando se viralizaron fragmentos de un podcast donde Farid Dieck y Jessica Fernandez, comparten como iniciaron su relación.

Los usuarios de redes sociales han acusado a la pareja de tener una relación tóxica. A él lo acusan de “migajero” por haber sido perseverante al conquistar a Jessica y a ella la consideran una “red flag” para él.

Aunque los creadores de contenido se han tratado de mantener al margen de la controversia, el miércoles 4 de junio durante la entrega de premios “Spotify Podcast Awards”, donde Farid Dieck fue reconocido por su podcast “Relatos y reflexiones” él dedicó unas palabras a Jessica Fernández.

“En verano del 2022, llevaba yo dos años pasando por mi peor momento profesional y uno de los peores momentos emocionales de mi vida y mi visión empezaba a nublarse, empezaba a verme hacia abajo, a menospreciarme, a dudar de mí, a perder la fe en mí, empezaba incluso considerar dejarlo todo. Tú me veías diferente, siempre me viste hacia arriba, siempre confiaste en mí, yo no lo entendía. Y aún aunque yo no podía verme a mí mismo de esa forma, en ese momento decidí confiar en tu mirada. Tomé prestados tus ojos, y seguí adelante, me eduqué, me superé y de ese impulso nació “Relatos y Reflexiones””.

Desde el público que en un principio expresó con algunos gritos al inicio de su mensaje, al final solo dedicó aplausos.

Debido a toda la polémica que ha hecho perder seguidores a Jessica Fernández, ella ha limitado los comentarios en sus redes sociales.