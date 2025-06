Kenia Os habla de Peso Pluma y la prohibición de narcocorridos | VIDEO

Kenia Os estuvo presente para celebrar junto a Belinda el lanzamiento de su álbum Indómita y tras encontrarse con los medios de comunicación, habló sobre su relación con Peso Pluma, así como de su opinión en torno a la prohibición de narcocorridos en varias partes de México.

Con una excelente actitud, Kenia Os se acercó a los micrófonos de la prensa que la abordó en varios tipos de cuestionamientos. Desde la posibilidad de colaborar con Cazzu, hasta su relación con Peso Pluma y cómo reacciona ella a la polémica de los corridos en México, siendo pareja de uno de los referentes de los corridos tumbados.

¡La Trinidad del Pop mexicano se une! 🥰🎶🎶

Belinda presentó su tan esperado álbum "Indómita", el cual representa su regreso a la música tras 12 largos años. En su presentación invitó a dos reconocidas figuras del pop mexicano Danna y Kenia Os y al verlas juntas todos nos… pic.twitter.com/kxMrJi0OBo — La Razón de México (@LaRazon_mx) June 6, 2025

“Como su pareja yo les puedo decir que estoy súper feliz, emocionada de estar con él, de compartir momentos súper lindos y nada, es súper feliz y súper bonito compartir con él, una pareja que me apoya y nos apoyemos mutuamente”, expresó la cantante sobre su noviazgo.

Esta no es la primera vez que la famosa habla con orgullo sobre la relación que tiene con el cantante y que comenzó en febrero de 2025. Si bien no los vemos todo el tiempo juntos, sus apariciones siempre son celebradas en redes sociales.

Kenia Os evita hablar de los narcocorridos

Al ser cuestionada sobre su opinión respecto a las prohibiciones que hay en algunos estados del país a los narcocorridos o en general, las canciones que hagan “apología a la violencia”, la famosa se deslindó del tema de manera definitiva:

Peso Pluma vía Instagram comentando sobre Kenia Os "MI REINA". 🔥 pic.twitter.com/3WubpkUYfF — Kenia OS Argentina (@KeniaOsArgOfc) June 6, 2025

“Es un tema del que no me compete hablar ya que soy una artista pop, entiendo que se me cuestione como su pareja, yo lo que hago es apoyarlo a él y sobre todo compartir momentos felices, disfrutar el momento que tenemos juntos porque nos la pasamos trabajando”, declaró.

Además, señaló que ambos se encuentran muy enfocados en sus carreras, aunque nunca desaprovechan la oportunidad de desconectarse del trabajo y disfrutar juntos: “Él está súper enfocado trabajando, haciendo música al igual que yo, entonces, cuando nos vemos es compartir, disfrutar el tiempo entre nosotros que es lo más importante”.

