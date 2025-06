¿De qué murió Sly Stone? Leyenda del funk que falleció a los 82 años

Sly Stone, la leyenda del funk rock murió a los 82 años de edad este lunes 9 de junio. Conocido por ser el líder fundador de la banda Sly and the Family Stone, se dedicó a popularizar la música funk con letras que encarnaban al idealismo de los años 60’s.

¿De qué murió Sly Stone?

De acuerdo con la información que hay actualmente, Sly Stone se enfrentó a una enfermedad crónica por varios años, la cual afectó su estado de salud. La propia familia dio detalles en torno a los últimos momentos del famoso de 82 años de edad a través del comunicado en el que hablaron sobre su fallecimiento:

“Tras una prolongada lucha contra la EPOC y otros problemas de salud subyacentes, Sly falleció en paz, rodeado de sus tres hijos, su mejor amigo y su familia. Si bien lamentamos su ausencia, nos consuela saber que su extraordinario legado musical seguirá resonando e inspirando a las generaciones venideras”, se lee en el comunicado.

EPOC es la abreviatura por Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. Se trata de un grupo de enfermedades pulmonares que dificultan la respiración y tienden a empeorar con el tiempo. Es una enfermedad que no tiene cura, pero sí es tratable e incluye varias afecciones como el enfisema y la bronquitis crónica.

¿Quién era Sly Stone?

Sly Stone es un músico revolucionario, quien redefinió el panorama en la música pop, funk y rock. A o largo de su trayectoria, hubo grandes éxitos musicales como “Dance to the Music”, “I Want to Take You Higher”,“Family Affair”, “Everyday People”, “If You Want Me to Stay” y “Hot Fun in the Summertime”.

Su nombre real era Sylvester Stewart y fue el segundo de cinco hijos, nacido en Denton, Texas. Tenía ocho años cuando él y tres de sus hermanos grabaron un sencillo de gospel bajo el nombre del grupo Stewart Four, con lo que demostró su genio musical desde corta edad.